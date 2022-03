Scaloni: "Esperemos que los clubes se pongan de acuerdo para prestar a los jugadores antes del Mundial" | Fuente: AFP

Este martes Argentina visitará a Ecuador por la última fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, por su parte, Lionel Scaloni, entrenador de la 'albiceleste', se refirió a sus planes para el Mundial y el tiempo de preparación que tendrán al estar clasificados.

"Es principio es algo nuevo para todos, para todas las selecciones. No se puede preparar el Mundial como se hizo históricamente, con antelación de 25 o 30 días, ahora no hay eso. Intentaremos negociar, hablar con los clubes a través de la buena relación que tenemos con varios de ellos para intentar que los jugadores lleguen de la mejor manera, pero no puedo decir más porque es algo nuevo", sostuvo Scaloni en conferencia de prensa.

Asimismo, afirmó que espera llegar a un consenso con los clubes: "Algunos dicen que van a para runa fecha, otros dicen que van a parar otra. Esperemos que sea en conjunto y que podamos tener a los jugadores cuanto antes. Pero se ve difícil y al final todos tendremos el mismo problema".

El encuentro entre Argentina y Ecuador está pactado para este martes 29 de marzo a partir de las 6:30 pm (hora peruana) en el estadio Monumental de Guayaquil.