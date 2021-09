El DT de Argentina confía en ganarle a Bolivia en el Monumental. | Fuente: AFP

Tajante. El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, sostuvo que después del partido ante Bolivia de este jueves, por fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022, deberán "replantearse un montón de cosas" para que no vuelva a haber problemas con la cesión de los futbolistas.

"Luego de esta fecha con Bolivia hay que replantearse un montón de cosas y no puede pasar lo que pasó con la cesión de jugadores. Selecciones que se quedaron sin los futbolistas convocados o que vinieron y tuvimos que devolverlos", sostuvo el DT de la Selección de Argentina en rueda de prensa virtual.



"Hay que sentarnos otra vez y arreglar para la siguiente fecha. Nos reuniremos con los entrenadores y las federaciones para buscar una solución. Esto así no se puede seguir en la próxima ventana internacional", añadió el entrenador de Argentina.

La albiceleste liberó tras el partido suspendido con Brasil al portero Emiliano 'Dibu' Martínez, el defensa Cristian Romero y los centrocampistas Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso, que juegan en equipos ingleses.



"Después del duelo con Venezuela los jugadores vienen a hablar conmigo y me manifiestan una serie de situaciones que estaban viviendo en su club. Ellos hicieron lo imposible por estar con la selección. A veces la cabeza del jugador está en muchísimas cosas y no en el partido venidero", explicó.



Resaltó que los cuatro jugadores de Argentina tuvieron "la predisposición de jugar los tres partidos" pero que "la decisión de que regresen" la tomó él, porque "sus clubes querían que vuelvan lo más rápido posible".



"Son situaciones que no tienen que volver a pasar bajo ningún punto de vista. No podemos ponerlos en estos aprietos sinceramente. Más allá del Covid-19, nosotros como selección cuando damos una lista queremos disponer de esos jugadores", dijo.



Consultado por el partido ante Brasil, el director técnico aseguró que Argentina no dejó el campo por iniciativa propia sino porque se lo "indicó" el "delegado de la Conmebol". (EFE)

