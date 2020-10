Argentina vs. Bolivia | Fuente: Movistar Deportes

El último martes Argentina venció por 2-1 a Bolivia en La Paz y el partido tuvo como desenlace una confusa gresca entre jugadores de ambos bandos de la que también participó el banquillo boliviano.

Por su parte, un hecho que llamó la atención fue la presencia de Lucas Nava, preparador físico de Bolivia y que durante la gresca intentó separar a jugadores de la 'Verde' que se iban encima a algunos jugadores argentinos, entre ellos, Lionel Messi.

En las imágenes se vio que Messi también tuvo un intercambio de palabras con Nava, quien además es argentino; sin embargo, este miércoles rompió su silencio y afirmó que no pasó a mayores.

"Es muy simple y resumido. Terminó el partido y vi que podía haber una posible pelea. Cuando estás en un equipo o selección, tienes que defender a tu gente. Entonces intenté separar a los jugadores nuestros para no sufrir ninguna expulsión. Seguramente en el momento de separar hubo algún malentendido y fue eso lo que pasó", indicó Nava.

Sin embargo, también detalló que tras el partido muchos hinchas de la 'albiceleste' le enviaron mensajes ofensivos: "Recibí insultos y amenazas de todos lados. No quería hablar con nadie, me llamaron hasta de España. Me dolió porque mi hijo escuchó en la tele y decían el "pelado" eso o el otro", agregó el preparador físico.

Como se recuerda, Argentina venció por 2-1 a Bolivia en la segunda fecha de Eliminatorias Qatar 2022 con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, el descuento llegó con Marcelo Martins.