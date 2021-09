Danilo comentó lo que fue el frustrado Superclásico entre Argentina y Brasil. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Sebastiao Moreira

Tajante. Danilo lamentó la suspensión del superclásico entre Brasil y Argentina el pasado domingo por las Eliminatorias, aunque afirmó que "todos sabían" y no era "secreto" dónde jugaban los cuatro jugadores de la albiceleste que infringieron las reglas sanitarias para entrar al país.



"Todo el mundo sabe que los cuatro jugadores de Argentina actúan en Inglaterra. Todo el mundo sabe de las reglas del Reino Unido para llegar a Brasil. No era secreto para nadie", dijo en una rueda de prensa el defensa de la Selección de brasil, quien milita en Juventus de la Seria A de Italia..



Agregó que, pese a las infracciones, no imaginó que el partido ante Argentina sería suspendido, aunque prefirió no opinar sobre quién debería ganar los puntos equivalentes al duelo disputado en Sao Paulo tras la cancelación del mismo.

Danilo espera la resolución para el Argentina vs. Brasil

El Argentina contra Brasil tan solo se jugó cinco minutos. | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

El últimodo domingo, las autoridades brasileñas interrumpieron el clásico entre Brasil y Argentina, válido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, después de que cuatro jugadores del equipo visitante (Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso) no obedecieron el protocolo sanitario establecido para ingresar al país.



"No me cabe a mí comentar, me cabe cumplir las reglas, las leyes. Ellos (la FIFA) tendrán acceso a todas las pruebas para que se haga justicia", declaró Danilo.



Por otra parte, las entradas para el duelo entre Argentina y Bolivia de este jueves por la jornada 10 se encuentran totalmente agotadas. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental con 17.000 espectadores.

Las mismas se agotaron en menos de tres horas y, además, habrán 4.000 invitados. (EFE)

