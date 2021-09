Lionel Scaloni habló tras la suspensión del Argentina contra Brasil. | Fuente: AFP

Prometía ser una fiesta, pero fue todo lo contrario. Argentina vs. Brasil fue suspendido este domingo por las autoridades de salud brasileras porque cuatro jugadores de la albiceleste (Emiliano Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso) rompieron los protocolos.

El entrenador de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró mortificado por lo ocurrido ante Brasil en el Arena Corinthians de la ciudad de Sao Paulo. En declaraciones a TyC Sports, habló sobre lo sucedido en esta fecha 6 de las Eliminatorias Qatar 2022 en condición de visitante.

"Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores", indicó el técnico.

No todo quedó allí ya que el DT, vigente campeón de la Copa América, sostuvo que no hubo aviso de parte de las autoridades locales en la previa.

"En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también", aseguró de manera tajante.

Además, manifestó que "Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención".

Al final, Conmebol por medio de su cuenta en Twitter confirmó que el partido por la sexta jornada fue suspendido.

"El encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir", indica el máximo ente del fútbol sudamericano.

