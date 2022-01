Rodrigo De Paul fue titular contra la Selección de Chile. | Fuente: TyC Sports

Argentina, ya clasificada, le sacó lustre a su boleto a Qatar. Y es que este jueves venció 2-1 a Chile en la ciudad de Calama en el marco de la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Previo al cotejo, el portero Emiliano Martínez -vía redes sociales- indicó que pasaron malos ratos a su llegada a territorio de la Selección de Chile. Luego del partido en el Estadio Zorros del Desierto, el volante Rodrigo De Paul ahondó en lo que vivió el elenco de Argentina.

"Llegamos al hotel y en las habitaciones hacía 32°, no andaba el aire acondicionado. Abrimos las ventanas y había sonido de sirenas, muchos no pudieron dormir. Esta mañana no teníamos agua. No digo si está bien o mal, cada uno lo evaluará", sostuvo el volante de Argentina en rueda de prensa.

De Paul habló de los tratos hacia Argentina en Chile

Esto fue lo que sostuvo el argentino Rodrigo De Paul. | Fuente: TyC Sports

Asimismo, el mediocampista del Atlético de Madrid lamentó la falta de hospitalidad de parte del país del sur del continente.

"Con respecto a lo que pasó en la previa, solo decir que tenemos que tratar a nuestros países vecinos de la mejor manera. Las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Tratamos de brindar nuestra mayor predisposición", añadió.

Por último, Rodrigo De Paul manifestó que "sabíamos que iba a ser difícil enfrentar a Chile, pero el equipo lo hizo bien, sabiendo que faltaba nuestro capitán. Demostramos que somos un equipo, que estamos muy consolidados".

Con la victoria, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a los 32 puntos y se mantienen en el segundo lugar de la clasificación.

Del otro lado, los hombres de Marín Lasarte están en la séptima casilla con 16 puntos. Le restan partidos frente a Bolivia, Brasil y Uruguay.

