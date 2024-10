¿Cuándo juega Bolivia vs Colombia EN VIVO por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De vida o muerte. La Selección de Bolivia recibirá a Colombia, por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con el único propósito de quedarse con los tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones. Pero, sabe que tendrá un rival complicado, pues el combinado cafetero sigue invicto en las clasificatorias y está a dos del líder (Argentina), por lo que una victoria lo acerca más al duelo mundialista. ¿Cuándo y dónde se disputará el cotejo?

El partido se jugará el jueves 10 de octubre en el Estadio Municipal de El Alto, ubicado en la ciudad de La Paz, desde las 3:00 hora peruana (4:00 p.m. de Bolivia). El encuentro será transmitido EN DIRECTO por Movistar (canal 514 y 801 HD), Latina, Movistar Play, Tigo Sports, FBF Play, RCN Deportes, Gol Caracol y RCN TV. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

¿Cómo llegan Bolivia y Colombia a la fecha 9 de las Eliminatorias 2026?

La Selección de Bolivia llega al partido por la fecha 9 en una posición expectante. En la fecha doble anterior, el cuadro altiplánico venció 4-0 a Venezuela y derrotó 2-1 a Chile, resultados que le han permitido escalar hasta la octava posición con nueve unidades, a uno de Brasil y de Venezuela, que están en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

La Selección de Colombia, en tanto, también atraviesa en un buen momento. En la jornada anterior, empató con Perú 1-1 y derrotó 2-1 a Argentina. Estos resultados, sumados a los anteriores, lo ponen de la tabla de posiciones con 16 unidades, a solo dos del líder Argentina.

¿Cuándo juegan Bolivia vs Colombia en vivo por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026?

El partido Bolivia vs Colombia se disputará el jueves 10 de octubre en el Estadio Municipal de El Alto de La Paz. El recinto tiene capacidad para 22 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Colombia en vivo por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026?

En Perú, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Bolivia vs Colombia comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver Bolivia vs Colombia en vivo por TV y streaming?

En Perú, el partido Bolivia vs Colombia será transmitido EN VIVO por TV a través de Movistar (canal 514 y 801 HD) y Latina, y vía streaming por Movistar Play. En Bolivia, el encuentro lo pasará Tigo Sports y FBF Play. Y en Colombia irá por RCN Deportes, Gol Caracol, RCN TV.

Lista de convocados de Bolivia para la fecha 9 de Eliminatorias 2026

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Alejandro Torres (Oriente Petrolero).



Defensas: Luis Haquín (Ponte Preta), Pablo Vaca (Always Ready), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Marcelo Suárez (Always Ready) y José Sagredo (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti) y Luis Paz (Bolívar).



Volantes: Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Víctor Cuéllar (The Strongest), Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar), Jeyson Chura (The Strongest), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (USM Alger), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos) y Gabriel Villamil (Liga de Quito).



Delanteros: Enzo Monteiro (Santos), Lucas Chávez (Al Taawoun), José Martinez (Always Ready), Jhon Velásquez (Bolívar), Bruno Miranda (The Strongest) y Carmelo Algarañaz (Kalamata).

Lista de convocados de Colombia para la fecha 9 de Eliminatorias 2026

Arqueros: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) y Kevin Mier (Cruz Azul).

Defensas: Cristian Borja (Club América), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Mallorca), Juan David Cabal (Juventus), Santiago Arias (Bahía), Willer Ditta (Cruz Azul) y Yerry Mina (Cagliari).

Mediocampistas: James Rodríguez (Rayo Vallecano), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Fluminense), Jorge Carrascal (Dínamo Moscú), Juan Camilo Portillo (Talleres), Juan Fernando Quintero (Racing Club), Kevin Castaño (Krasnodar), Matheus Uribe (Al Sadd), Nelson Deossa (Pachuca), Richard Ríos (Palmeiras) y Yáser Asprilla (Girona).

Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar), Jhon Jader Durán (Aston Villa), Juan Camilo Hernández (Colombus Crew), Luis Díaz (Liverpool), Luis Sinisterra (Bournemouth) y Roger Martínez (Racing Club).