Escándalo en El Alto: presidente de la Federación Boliviana de Fútbol agredió a hincha finalizado el encuentro con Uruguay por Eliminatorias [VIDEO]

El encuentro entre Bolivia vs Uruguay terminó en escándalo. Y es que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, fue protagonista de una trifulca tras el encuentro jugado en El Alto por la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas.

De acuerdo con diversos videos publicados en X, se puede ver a la máxima autoridad del fútbol boliviano cruzando gritos con un aficionado. Es en ese momento que su hijo, Andrés Costa, quien es presidente del Always Ready, le propinó un golpe al fanático, quien es separado de la escena por los policías que se encontraban en la tribuna.

Según medios bolivianos, la trifulca comenzó después de que el hincha propinara algunos insultos contra Fernando Costa, quien reacción con gritos e intentos de golpes.

Bolivia y Uruguay igualaron 0-0 en El Alto

La Selección de Uruguay, al mando del argentino Marcelo Bielsa, se llevó un punto de El Alto al igualar 0-0 con Bolivia, que pecó de imprecisa en la decimocuarta jornada de las eliminatorias del Mundial 2026.



Los charrúas mostraron un juego más ofensivo en los primeros minutos del partido y metieron presión sobre una Bolivia a la que le costó agarrar ritmo.



En una de las llegadas uruguayas más claras, en el minuto 18, el capitán de la Verde, Luis Haquin, le cerró el paso al delantero del Real Oviedo español, Federico Viñas. Un minuto después, un cabezazo de Cuéllar, tras un tiro libre, dio un susto a los uruguayos, aunque el balón no llegó a entrar al arco. En el 24', Ramiro Vaca intentó sorprender con un potente remate largo a Sergio Rochet, quien desvió el disparo a un costado.



Los dirigidos por Marcelo Bielsa bajaron el ritmo hacia el final de la primera mitad, pero no cedieron espacios a los ataques locales, pese a los intentos del tridente atacante conformado por Miguelito Terceros, Vaca y Víctor Ábrego.



Con lo que pareció un último aliento antes de que termine la primera mitad, el centrocampista de Manchester United, Manuel Ugarte, intentó sorprender al portero Guillermo Viscarra, pero fue frenado por la zaga boliviana.



Bielsa se reservó para el segundo tiempo a los delanteros Darwin Núñez y Facundo Pellistri, y al centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, que aportaron oxígeno a los charrúas. En el minuto 54, hubo un nuevo duelo entre Vaca y Rochet que lo ganó el arquero del Internacional brasileño al desviar el balón.



Cerca del final del tiempo reglamentario, el recién ingresado Moisés Paniagua lanzó un centro perfecto que Carmelo Algarañaz no pudo alcanzar.



El plantel del boliviano Óscar Villegas pisó el acelerador en los minutos finales, pero los intentos de Terceros y Vaca se golpearon contra el arco o fueron frustrados por Rochet.

