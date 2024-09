¿Qué canal transmite Bolivia vs Venezuela por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partidazo en El Alto. Bolivia, penúltima en las Eliminatorias Sudamericanas, recibe a Venezuela por la fecha 7 de las clasificatorias al Mundial 2026. ¿A qué hora se disputará el encuentro?

El cotejo se disputará en el Estadio Municipal El Alto, de la ciudad de La Paz, desde las 3:00 p.m. hora peruana. Será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes, Tigo Sports, Televen y Venevisión. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Bolivia vs Venezuela: Altas y bajas de la fecha 7 de las Eliminatorias 2026

Bolivia vs Venezuela se enfrentan por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Verde no tendrá a disposición a Adalid Terrazas y Boris Céspedes. El primero porque no pudo unirse a tiempo a los entrenamientos y el segundo por una lesión a la rodilla. La Vinotinto, en tanto, no contará con Yangel Herrera, John Chancellor y Wilker Ángel por lesión.

¿Cuándo y dónde se jugará el Bolivia vs Venezuela en vivo por Eliminatorias 2026?

El partido Venezuela vs Bolivia se juega este jueves 5 de septiembre en el Estadio Municipal El Alto de La Paz. El recinto tiene capacidad para 22 000 espectadores.

¿A qué hora inicia el Bolivia vs Venezuela en vivo por Eliminatorias 2026?

En Perú, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 5:00 p.m.

En México (DF), el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 2:00 p.m.

En México (Tijuana), el partido Venezuela vs Bolivia comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Venezuela vs Bolivia comienza a la 1:00 p.m.

En España, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 10:00 p.m.

En Italia, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 10:00 p.m.

En Francia, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 10:00 p.m.

En Alemania, el partido Venezuela vs Bolivia comienza a las 10:00 p.m.



¿Dónde ver el Bolivia vs Venezuela en vivo por TV y radio?

El partido Venezuela vs Bolivia por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas se transmitirá EN VIVO para todo el Perú por Movistar Deportes (3 y 703 HD). En Bolivia, el partido irá por Tigo Sports. Y en Venezuela será transmitido por Televen. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

¿Cómo ver Tigo Sports en vivo para seguir el Bolivia vs Venezuela?

Tigo Sports es un canal exclusivo de Tigo TV. El partido de Bolivia vs Venezuela será transmitido por el canal 700 del operador. También podrás ser el partido por la página web y la app de Tigo Sports.

¿Cómo ver Venevisión en vivo para seguir el Bolivia vs Venezuela?

Para ver el partido Bolivia vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas por Venevisión, puedes hacerlo por cable o señal abierta, así como por su señal online en su sitio web oficial.

Señal abierta: Canal 4

Intercable: Canal 21

DirecTV: Canal 273

Bolivia vs Venezuela: alineaciones posibles

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Cristián Cáseres, Eduard Bello, José Martínez, Yangel Herrera; Yeferson Soteldo; Salomón Rondón.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Jairo Quinteros, Luis Haquín, José Sagredo, Moisés Villarroel; Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Rodrigo Ramallo, Jesús Justiniano; Roberto Fernández y Pablo Vaca.