Agente sanitario de Brasil discute con Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. | Fuente: AFP

Con la polémica suspensión del Brasil vs. Argentina aún a flor de piel, la prensa argentina destaca un detalle que se vivió en la cancha del Arena de Sao Paulo. El diario Olé señaló que el agente que discutió con los argentinos Nicolás Otamendi y Marcos Acuña "habría estado armado".



La publicación deja en claro que no está claro si el hombre vestido de polo negro y pantalón jeans pertenece a las autoridades sanitarias brasileña o a otro organismo.

"En uno de sus bolsillos tenía unas hojas que, según trascendió, contenían un acta que supuestamente avalaba su accionar en el estadio en pleno partido, y del otro costado del pantalón se vislumbra un artefacto que parece ser un arma", señaló el medio argentino.

El encuentro se suspendió al minuto 5 luego de que agentes sanitarios de Brasil ingresaron al campo para intervenir por el caso de cuatro jugadores argentinos señalados por incluir información falsa en sus declaraciones de protocolos de prevención contra el coronavirus.

Versión de Anvisa

Antonio Barra Torres, titular de Anvisa, explicó: "Al completar la Declaración de Salud, los jugadores argentinos implicados no informaron que en menos de 14 días habían estado en Reino Unido, uno de los países con restricciones para ingresar a Brasil. Esa declaración no fue presentada. Deberían hablar con la verdad, cosa que no cumplieron".





Foto de Olé de Argentina. | Fuente: Olé

Postura de la Conmebol sobre el Brasil vs. Argentina

El superclásico Argentina vs. Brasil quedó suspendido por "decisión del árbitro" venezolano Jesús Valenzuela tras el ingreso de agentes sanitarios brasileños al campo de juego, dijo en un tuit la Conmebol, y agregó que será la FIFA la encargada de adoptar una decisión.

"El árbitro y el comisionado del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir", aclaró la Conmebol.





NUESTROS PODCASTS

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.