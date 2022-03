Gran baja en la Selección de Chile. | Fuente: AFP

Este miércoles no fue de los mejores en la interna de la Selección de Chile, que confirmó que Ben Berenton, que es una de las cartas de gol de la 'Roja', no viajará a Brasil para el choque por la jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022.

A través de sus redes sociales, la Federación chilena de fútbol dio a conocer la baja de Berenton y de Guillermo Maripán, Erick Pulgar y Brayan Cortés quienes tampoco se embarcaron rumbo a tierras brasileñas para el crucial choque rumbo al Mundial.

Si bien no se confirmó la razón de la baja, la prensa chilena indica que el ariete del Blackburn Rovers no viajará a la tierra de la samba, después que no pudo recuperarse a tiempo de una lesión en el tobillo izquierdo.

Se tiene previsto que la Selección de Chile viaje esta tarde a Brasil, un duelo que a priori es complicado por el hecho de ser visita ante el líder de las Eliminatorias que busca alcanzar

Chile en la tabla



Con 19 puntos, a 'Roja' dirigida por Martín Lasarte se ubica en la sexta posición de las Eliminatorias en Sudamérica. Su claisficación al Mundial depende de otros resultados se selecciones como Perú (21), Uruguay (22) y Colombia (17).

🚨Comunicado de la Selección Chilena sobre la situación de algunos seleccionados de cara al próximo encuentro ante Brasil.https://t.co/VvrT7HO5az#VamosLaRoja #VamosChile — Selección Chilena (@LaRoja) March 23, 2022





NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.