Carlo Ancelotti tras el empate ante Ecuador en su debut con Brasil: "Nos vamos satisfechos"

Contento con el resultado. Carlos Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, destacó el empate de su selección ante Ecuador por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En conferencia luego del partido, el italiano dijo sentirse satisfecho con la igualdad 0-0. Además, destacó el nivel defensivo del equipo ante un rival duro como el ecuatoriano.

"Fue un partido muy bueno defensivamente. Vi al equipo jugando mejor con el balón, con un juego un poco más fluido. Al final, fue un buen empate y nos marchamos satisfechos, con confianza para el próximo partido", indicó en un primer momento.

"Creo que las condiciones eran difíciles para jugar un partido bien coordinado. Creo que tuvimos buenas ocasiones con Vini y Casemiro en la segunda parte. Sí, podríamos haber sido mejores en ataque, pero también debemos tener en cuenta la fortaleza de nuestro rival. Ecuador jugó un buen partido, al igual que nosotros", complementó.

El partido con Paraguay

Por otro lado, al ser consultado sobre el próximo encuentro con Paraguay, indicó que buscarán tener un mejor control en el juego y que esperan conseguir los tres puntos.

"Será un partido diferente; creo que tendremos un mejor control del juego. Tenemos que jugar con más ritmo, movilidad e intensidad. Creo que lo conseguiremos en casa", dijo al principio.

"Como dije, nos faltó un poco de ataque. Ecuador defendió bien, no fue fácil encontrar espacios entre líneas, fue difícil salir, no siempre tuvimos el balón limpio en el último tercio. No quiero poner excusas, pero no era fácil jugar en la cancha en estas condiciones", finalizó.

