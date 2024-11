Ricardo Gareca aún sueña con clasificar a Chile al Mundial: "Depende de nosotros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, se mostró crítico a pesar de conseguir su primera victoria en la presente Eliminatoria ante Venezuela por 4-2, y aseguró que una victoria no es lo que buscaba como balance del año.



“Un triunfo no es lo que buscábamos como balance de este año, pero nos sirve para fortalecernos. Sabemos que es difícil, pero depende de nosotros y estamos dentro de las posibilidades por eso no hay que bajar los brazos”, afirmó en conferencia de prensa.



La 'Roja' cerró la última fecha FIFA de las Eliminatorias en este 2024 dejando el último lugar de la tabla, tras llegar a nueve puntos y colocarse a cuatro del séptimo lugar, última plaza que da un cupo a la repesca, y que está en manos de Bolivia.



“No tengo mucho para festejar, ganamos un partido que era una obligación la situación demandaba eso”, pero que como selección “estamos muy fuertes”, dijo Gareca.



“Estamos atravesando momentos difíciles, pero no hay intención de nadie de bajarse de nada. Para el año que viene tenemos que hacer una última vuelta de clasificatoria importante desde todo punto de vista”, analizó.

Gareca optimista sobre el futuro de Chile

Gareca se mostró agradecido con los hinchas que asistieron al estadio, aunque quedaron muchas localidades vacías, y por haberle sostenido a pesar de que los resultados fueron negativos en sus primeros cuatro partidos de estas eliminatorias.



“Quiero agradecer a la gente que vino muy predispuesta y que le dio una inyección anímica al equipo y agradecer a los muchachos que no perdieron esta oportunidad. Es difícil sostener un técnico que en las cuatro primeras fechas no obtiene ni un punto, además del rendimiento”, reflexionó.



El técnico de la 'Roja' también valoró la respuesta del equipo ante las situaciones complicadas del partido ante Venezuela, que logró marcarle dos goles con los cuales se puso en ventaja en el marcador.



“Remontar un partido en la situación que estamos, ante Venezuela, habla de la capacidad de los muchachos para superar la adversidad, estuvimos dos veces abajo en el marcador”, señaló.



Sobre el tránsito de Chile en la eliminatoria este año, que reinició en septiembre pasado, Gareca contempló que “contra Venezuela y Perú evidenciamos una mejora, antes tuvimos un bache bastante prolongado, pero estamos en condiciones de volver a recuperarnos”.