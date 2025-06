Sin margen de error: Ricardo Gareca se aferra a la "fe y confianza" para que Chile le gane a Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es ganar o ganar. Chile, en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, es último con 10 puntos y ahora se le viene un partido más que complicado ante Argentina de local.

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección de Chile, sabe que no sirve otra cosa que derrotar a Argentina -la cual contará con Lionel Messi- por la fecha 15. Previo al cotejo en la ciudad de Santiago, el 'Tigre' dio una conferencia de prensa y fue consultado respecto a qué se aferra para vencer al combinado albiceleste.

"A la fe y confianza que nos tenemos. Chile tiene buenos jugadores y a eso me aferro, más que nada. Los partidos hay que jugarlos, más allá de las dificultades. Uno nunca tiene que bajar los brazos si las posiblidades están y necesitamos regalarle una alegría a la gente", dijo Gareca en un primer momento.

La palabra de Ricardo Gareca en Chile

Asimismo, el también exDT de la Selección Peruana comentó que sus jugadores han ido de menos a más en los últimos cotejos de las Eliminatorias.

"Viene el campeón del Mundo a nuestra cancha y eso es más que motivante. Me hace que no dé nada por terminado. El plan es tratar de afianzar una idea futbolística y lo que intentemos es sostener para que los jugadores se sientan seguros de lo que van a ejecutar. No hay mucho margen más que ganar y somos una selección que ha mejorado en muchos aspectos", remarcó.

Además, Ricardo Gareca manifestó que en todo momento se ha sentido respaldado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la cual preside Pablo Milad.

"Lo que siempre he notado es respaldo. Cuando nos juntamos (para finiquitar el contrato) no fue un problema la parte económica. Les facilité todo y tengo un contrato el cual lo defiendo, aunque lo económico no es un problema para mí. Soy un profesional. Me sostengo porque soy un profesional y tengo fe. No sé lo que tienen pensado los dirigentes después de estas dos fechas. Mi situación es complicada y eso lo acepto. Los procesos hay que sostenerlos", agregó el DT.

¿Se va Gareca al finalizar las Eliminatorias?

Por último, sostuvo que su intención es mantenerse en Chile, más allá se logre o no la clasificación al Mundial 2026. Eso dependerá de los dirigentes de la ANFP.

"Lo que pienso ahora es sacar adelante el partido contra Argentina. No me puedo permitir estar desenfocado en el cotejo. Me pongo a pensar que quiero continuar y salir de esto, que quiero seguir en el proceso. Después hay un análisis. Nosotros como cuerpo técnico pensamos en el más adelante", finalizó.

