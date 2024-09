Ricardo Gareca explicó el cambio de Ben Brereton antes de terminar el primer tiempo ante Bolivia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bolivia sacó un resultado histórico en Chile. La Verde venció 2-1 a La Roja por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas y se pone puesto expectante con miras al Mundial 2026.

Pero lo que más llamó la atención del partido fue la decisión de Ricardo Gareca de sacar a Ben Brereton antes de que culmine el primer tiempo. Ante esto, el extécnico de la Selección Peruana indicó que realizó el cambio porque no encontró sincronización en la zona de contención.

"Simplemente buscamos mayor profundidad desde entrada, y cuando vimos que no sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando era conveniente. En cuanto a eso, tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiero del partido. Forma parte de mi trabajo: planificar y plantear. Lamentablemente, no pudimos", indicó en un primer momento.

"Entendí, en ese momento, en la lectura, que necesitábamos alguien más en la cancha, y todo lo que tengo que hacer, lo hice. Intentamos ser más profundos, creo que lo íbamos logrando, pero no estaba que el equipo estuviera demasiado abierto, no era el principio lo que planteamos, pero muchas veces, por ciertas circunstancias que ocurren en el campo de juego, nos obliga a tratar de corregir lo más rápido posible. Es atípico llegar a un empate y, de saque, un equipo que no nos complicó, terminan haciendo el segundo gol de manera impensada", complementó.

¿Fue un partido vergonzoso de Chile ante Bolivia?

Por otro lado, al ser consultado si el resultado de Chile ante Bolivia fue vergonzoso, indicó que la derrota le duele, pero está muy lejos de ser una vergüenza. Además, indicó que La Roja hizo todo lo posible para ganar y que merecieron quedarse con los tres puntos.

"Perdimos un partido, está el dolor de perder, creo que no merecimos perder de ninguna manera. Creo que en el desarrollo del juego Chile hizo todo como para ganar el partido. Nos vamos con una derrota que duele, pero lejos está de una vergüenza", indicó en un primer momento.

"Chile hizo todo para ganar, tuvo la iniciativa y, lamentablemente, no lo pudo hacer. Seguimos con la chance intacta, está cada vez más comprimido el calendario y te obliga a ganar los compromisos que tienes. Mientras menos resultados tengamos, más ajustado está el calendario", complementó.

Luego, dijo que la derrota le duele mucho, pero no es una de las más dolorosas de su carrera. "Tengo tantos años de trayectoria como técnico que he tenido tantas derrotas que no podría explicarte cuál es la más dura", inició.

"Lo que más dolió de todo esto es la expectativa que teníamos como grupo de sacar este partido adelante. La gente que nos apoyó en todo momento, alentó en todo momento y no pudimos darle la alegría de los tres puntos. Son partidos importantes para sacarlo adelante, eso es lo que más me dolió", finalizó.