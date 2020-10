Chile vs. Colombia por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP/EFE

Chile vs. Colombia se enfrentarán este martes, 13 de octubre, por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Este es el último partido de la jornada y se jugará a las 7:30 p.m. (hora colombiana y peruana/ En territorio chileno será las 9:30 p.m.). La transmisión estará a cargo de Gol Perú (Canal 14 en Perú), Chilevisión y CDF en Chile y en Colombia lo transmite Caracol TV. Todos los detalles de este encuentro lo encontrarás en la página digital de RPP.pe

Tras la polémica derrota sufrida ante Uruguay por 2-1 en Montevideo, Chile buscará quedarse con los tres puntos de local en su compromiso ante la Selección de Colombia, que llega pletórica a Santiago tras su contundente victoria contra Venezuela por 3-0.

Así llega Chile

El inicio de las clasificatorias no ha sido un inicio fácil para el plantel dirigido por Reinaldo Rueda, con multitud de lesiones y esa primera derrota, consumada en los minutos del descuento.



Durante las semanas previas al inicio de la doble fecha, el conjunto chileno sufrió siete bajas por lesiones, entre las que se cuentan los pilares de su bloque defensivo Gary Medel (Bologna), Erick Pulgar (Fiorentina), Guillermo Maripán (AS Mónaco), Guillermo Soto (Palestino) y el portero titular y capitán habitual de la selección, Claudio Bravo (Betis).



El lateral derecho de la selección y actual jugador del Flamengo en Brasil, Mauricio Isla, fue confirmado por la dirección técnica para enfrentarse a los liderados por James Rodríguez.



Isla no pudo estar frente a la "Celeste" pues no cumplía con las normas sanitarias de Uruguay, al haber dado positivo por coronavirus y a pesar de que ya figuraba jugando en el Brasileirao.



Así llega Colombia

Y es que el conjunto "Tricolor" llega con la moral alta y un equipo descansado. Su contundente victoria por 3-0 frente a Venezuela le permitió al técnico portugués, Carlos Queiroz, realizar cambios tempranos en el once en cancha y dejar descansar a sus figuras clave.



Luis Muriel, autor de dos tantos frente a la Vinotinto, y Juan Guillermo Cuadrado dejaron la cancha al minuto 59; por su parte, James Rodríguez y Duvan Zapata, autor de un gol, fueron reemplazados al minuto 74.





El elenco cafetero espera mantener la contundencia en el ataque con los delanteros del Atalanta Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.



Chile, por su parte, aspira a repetir el buen partido que hizo frente a Uruguay en términos tácticos, presionando la salida del rival y generando espacios para el ataque de Alexis Sánchez, el mejor jugador del equipo frente al conjunto charrúa.



Además, Rueda sorprendió con una convocatoria de último minuto a Leandro Benegas, delantero de 31 años que milita en Palestino.

Chile vs. Colombia: alineaciones probables

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Sebastián Vegas y Nicolás Díaz; Claudio Baeza; Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, César Pinares; y Eduardo Vargas. DT. Reinaldo Rueda



Colombia: Camilo Vargas; Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wílmar Barrios, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Duván Zapata y Luis Muriel. DT. Carlos Queiroz



Árbitro: Darío Herrera (Argentina).



Hora: 21:30 hora local



Estadio Nacional de Santiago.