Arturo Vidal sobre el partido ante Ecuador por Eliminatorias: "Nos jugamos la vida"

Sabe que es la última oportunidad. Arturo Vidal afirmó que su selección “se juega la vida” ante Ecuador el martes por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En rueda de prensa, el volante chileno indicó que están muy "metidos" y "concentrados" para el encuentro con los ecuatorianos, ya que considera el cotejo como una final.

“Sabemos que nos jugamos la vida, pero de verdad que estamos muy concentrados, muy metidos, sabemos que es una final para nosotros”, declaró Vidal.

“Solo pensamos en nosotros, en hacer las cosas bien y en tratar de ganar. Va a ser un partido, de verdad, superintenso. Los conocemos mejor, le tenemos mucho respeto, pero nuestro objetivo es claro ganar los tres puntos”, afirmó.



Arturo Vidal llena de elogios a Ecuador

En tanto, el volante de 37 años precisó que Ecuador es una “selección superfuerte y que por algo esta segunda". Además, aseguró que "tiene jugadores muy rápidos e intensos", pero que Chile "tiene lo suyo"y no van a salir a especular, sino a "salir con todo desde el primer minuto".

Por otro lado, el bicampeón de América se refirió a su compañero Alexis Sánchez, quien no viajó a Asunción y es duda para el partido contra Ecuador.



“Se está recuperando de una fatiga que tenía. Siempre es bueno tener Alexis por todo lo que representa, si no es de titular en la banca porque los demás saben que es un jugador muy importante y los rivales también lo saben”, expresó.



El ‘King’ agregó que Sánchez “claramente no está feliz, lo único que quiere es jugar, ayudar a la selección a que mejore, pero la verdad es que no está al 100%, pero está bien”.



Por último, dijo que cuando el chileno tiene más dificultad en la vida, "siempre le saca lo mejor de ellos y eso es lo fuerte de este grupo". "Viene Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, que son selecciones que uno se motiva siempre mucho más para enfrentarlas y creo que esa es la opción que tenemos”, finalizó.

