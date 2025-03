Ricardo Gareca aún tiene “esperanzas” de clasificar al próximo mundial: "No estamos tan lejos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No pierde la fe. El técnico de la Selección de Chile, Ricardo Gareca, aseguró que aún mantiene las esperanzas de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, previo al duelo con la Selección de Ecuador por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, el extécnico de Perú indicó que siempre han reconocido el mal momento que están atravesando, pero se siente optimistas de poder sacar un buen resultado.

“Tenemos autocrítica. Siempre hemos reconocido el momento que nos toca vivir. Eso no significa que no nos podamos recuperar. La podemos torcer. Tenemos la confianza que entre un grupo de selecciones, podemos pelear ese repechaje", indicó en un primer momento.

"No estamos tan lejos. Nunca hay que perder las esperanzas (...) Lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”, complementó.

Ricardo Gareca tras la confirmación que Alexis Sánchez no llega al partido con Ecuador

En tanto, el consultado sobre la ausencia de Alexis Sánchez, dijo que lamente no tenerlo ante Ecuador y le deseó pronta recuperación.

"Con Alexis (Sánchez), lamentablemente, nos agarró en esta situación. No poder contar con él. Es lo que toca. Lo lamentamos. Es un jugador totalmente consolidado, que goza de la idolatría de todo el pueblo. Lo que más deseamos es una pronta recuperación, que pueda estar en su club”, lamentó.

“Estamos bien con la nómina. La verdad, no pensamos, por lo menos, en este caso. Lo de las amarillas lo manejamos muy bien. Eso es de las cosas positivas, también. No habiendo mayores inconvenientes, estamos bien en ese aspecto. Todos los muchachos pueden reemplazarlo”, finalizó.-

