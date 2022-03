Gustavo Alfaro dirá presente con Ecuador en Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: NORBERTO DUARTE

Lo tiene claro. Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, dijo que será una linda oportunidad terminar las Eliminatorias Qatar 2022 contra Argentina, que junto a Brasil es uno de los dos equipos invictos del torneo.



"Nos toca cerrar esta eliminatoria con un estadio repleto y una linda oportunidad porque será contra uno de los mejores equipos de Sudamérica (Argentina), que junto a Brasil, son los dos únicos invictos del campeonato", resaltó Gustavo Alfaro, DT de la Selección de Ecuador. en una conferencia de prensa virtual.



Asimismo, aseguró que la escuadra de Argentina, campeona de la Copa América 2021, llegará el próximo martes al partido frente a Ecuador en Guayaquil en un "proceso de evolución y de maduración óptimo".

Ecuador irá con lo mejor que tiene ante Argentina

¡Clasificados para el Mundial! Enorme esfuerzo de todos. Hemos sufrido, luchado y competido como nadie para defender nuestra bandera. Estoy muy feliz de haber cumplido uno de mis sueños. Prometemos dar nuestro máximo para darles muchas alegrías, orgulloso de ser Ecuatoriano. 🇪🇨💪🏽 pic.twitter.com/B8dpKgKS7i — Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) March 26, 2022

Esa condición, sostuvo le pone al equipo argentino entre los seis mejores equipos del planeta y como candidato a quedarse con la Copa del Mundo.



"No es un dato menor, también ya recibimos a Brasil, estamos recibiendo a los mejores del mundo, que es un ensayo muy bueno y lindo, con exigencias y experiencia para nosotros, que tenemos que tratar de aprovecharlo para ir preparándonos para el máximo desafío como es la Copa del Mundo", remarcó.



Tras la reciente derrota 3-1 de visitante ante Paraguay, el técnico de Ecuador reveló parte de su táctica para el encuentro próximo: "Tratar de volver a nuestra fuente, recuperando jugadores y cuidando a otros que vienen arrastrando problemas de lesiones, para poner el mejor equipo" y "cerrar bien la eliminatoria".



Reconoció que la caída en Ciudad de Este dolió mucho, no por el marcador, sino por la forma cómo cayó cada gol.



También, recordó que dentro del proceso de aprendizaje ha trabajado para corregir y mejorar, para evitar fallos que cuestan mucho, un concepto que mantendrá de cara al Mundial, una competencia en la que, según afirmó, "no se pueden cometer esos errores, porque te mandan a casa".



Anticipó que luego del partido ante la Selección dee Argentina empezará una etapa de preparación para ir al Mundial en la mejor forma y dijo que espera que esa luz que iluminó a Ecuador en los primeros encuentros de las eliminatorias se mantenga encendida, incluso después de Qatar. (EFE)

