¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Solo sirve ganar para ambos cuadros. Ecuador choca ante su par de Bolivia en lo que será uno de los cotejos en el marco de la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

En la Selección de Ecuador marchan en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 13 puntos, lo que -de momento- le da un boleto directo a la próxima edición de la Copa del Mundo. Bolivia, por su parte, va de menos a más y es séptimo solo una unidad menos que su rival de turno.

¿Cuándo juegan Ecuador vs Bolivia por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026?

El partido de Ecuador frente a 'La Verde' está programado para el jueves 14 de noviembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. El recinto tiene una capacidad cercana para 59,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Bolivia en vivo por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 7:00 p.m. En Brasil, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Ecuador vs Bolivia comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver Ecuador vs Bolivia en vivo por TV?

Será transmitido por las señales de Movistar Deportes, Ecuavisa, El Canal del Fútbol y Tigo Sports. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Ecuador vs Bolivia: alineaciones posibles

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Pervis Estupiñán, Alan Franco, Moisés Caicedo, Alan Minda; Gonzalo Plata y Enner Valencia.



Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Román, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Segredo; Roberto Fernández, Adalid Terrazas, Robson Tome; Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro.

Convocados de Bolivia contra Ecuador

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Rodrigo Banegas (San José) y Alejandro Torres (Oriente Petrolero).

Defensas: Luis Haquín (Ponte Preta), Gustavo Mendoza (San Antonio Bulo). Efraín Morales (Atlanta United), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Marcelo Torrez (Santos), Luis Barbosa (Aurora), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti) y Luis Paz (Bolívar).

Volantes: Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (USM Alger), Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (LDU Quito), Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Carlos Sejas (Aurora), Miguel Terceros (Santos) y Jeyson Chura (The Strongest).

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos), Gabriel Sotomayor (The Strongest), Lucas Chávez (Al Taawoun), José Martinez (Always Ready), César Menacho (Blooming) y Carmelo Algarañaz (Kalamata).

