Ecuador vs. Venezuela: fecha, hora y canales para ver EN DIRECTO las Eliminatorias

Ecuador intentará en Quito sacarse la espina que le enterró Venezuela al ganarle por 2-1 hace dos jornadas en las Eliminatorias Qatar 2022. Pero no será un desafío fácil, pese a que la Vinotinto es colista, pues la Tri no tendrá por suspensión a los defensas Pervis Estupiñán y Diego Palacios, ni a los delanteros Ángel Mena y Michael Estrada. Como si fuera poco, el máximo goleador de esta selección, Enner Valencia, autor de 33 tantos, está lesionado.

El defensa de Liga de Quito, Christian Cruz, podría debutar en reemplazo de Estupiñán en el lateral izquierdo, aunque el técnico Gustavo Alfaro también cuenta con alternativa con el central Piero Hincapié, que ya ha jugado en la posición con su equipo, el Bayer 04 Leverkusen.



A Mena también podría reemplazarlo con Gonzalo Plata, mientras que en la posición de los goleadores Estrada y Valencia, los primeros que aparecen son Jordy Caicedo y Bryan Angulo.

En la Vinotinto no estarán Yeferson Soteldo ni Salomón Rondón, este último goleador histórico de Venezuela. Rondón anució este lunes que no acudirá a la convocatoria con su selección por no encontrarse en plenitud para encarar el certamen en las condiciones adecuadas.

Ecuador vs. Venezuela: horarios en el mundo

Perú: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.



Venezuela: 5:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Fecha y hora del Ecuador vs. Venezuela

Ecuador vs. Venezuela se verán la caras el jueves 11 de noviembre por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Olímpico Atahualpa en Quito, desde las 4:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana). En Venezuela la contienda comenzará a las 5:00 p.m.





Canales que transmitiran EN VIVO el Ecuador vs. Venezuela

El partido EN DIRECTO será transmitido por Movistar Deportes (3 y 703). En territorio ecuadtoriano se puede seguir a través de El Canal del Fútbol (ECDF). En Venezuela la señal encargada del cotejo es La Tele Tuya y Meridiano TV. El minuto a minuto y todos los detalles los tendrás en la página de RPP.pe y en la sección especial de las Eliminatorias.





