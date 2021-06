Lionel Scaloni: "Hemos merecido ganar ante Colombia" | Fuente: AFP

El último martes Argentina empató por 2-2 ante Colombia en Barranquilla con goles de Cristian Romero y Leandro Paredes para los albicelestes, y de Luis Muriel y Miguel Borja para el cuadro 'cafetero', este último en el minuto 94 del partido.

Tras el agónico empate para el cuadro local, Lionel Scaloni, entrenador de la 'albiceleste', se refirió al desempeño de su seleccionado: "Hemos dominado el juego en los seis partidos que estamos. En los seis partidos el equipo fue superior al rival, hemos merecido ganar en todos. Pero los merecimientos no cuentan en el fútbol", declaró en conferencia de presa.

En tanto al empate al último minuto, Scaloni sostuvo: "Difícil hacer un análisis cuando te empatan y la pelota casi no se pone en juego. Si pasaban 30 segundos, la situación era diferente. Argentina mereció ganar y no hay que dar más vueltas. Hasta el minuto 94, el partido fue muy bueno. La última jugada le da el punto a ellos, no era merecido".

En tanto a la autocrítica en el equipo de Lionel Messi, precisó: "Mis jugadores han hecho un esfuerzo enorme. Son los primeros que quieren que salgan las cosas bien. Son errores individuales, no defensivos. El trabajo fue perfecto hasta esa pelota (del empate de Colombia)".

