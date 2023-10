Bolivia busca recuperarse: la lista de la 'Verde' para fechas 3 y 4 de las Eliminatorias 2026

Quieren sus primeros puntos. Gustavo Costas, entrenador de Bolivia, convocó a 27 jugadores, de los cuales ocho juegan en el extranjero y llamó por primera vez al delantero Henry Vaca que juega en Israel para enfrentar a Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) publicó la lista de los convocados, de los cuales ocho son legionarios, ocho militan en el Bolívar, cuatro en el The Strongest de La Paz, tres en el Always Ready, de El Alto.

El club Aurora de Cochabamba, la Universidad de Vinto, el Royal Pari y el Blooming de Santa Cruz aportan con un jugador a la Seleccción de Bolivia.

Bolivia está en deuda en las Eliminatorias 2026

Entre los 'extranjeros' están el delantero Henry Vaca que milita en el Maccabi Bnei Reineh, de Israel, además de Danny Bejarano, del Nea Salamina Famagusta FC de Chipre. En la lista, en tanto, figura el defensor Luis Haquín, del Deportivo Cali de Colombia; Miguel Terceros, del Santos de Brasil; Boris Céspedes, del Yverdon Sport, de Suiza, Moisés Villarroel, del Águilas Doradas de Colombia.

El legionario Marcelo Martins Moreno, el máximo goleador de la 'Verde', que actualmente milita en el Independiente del Valle de Ecuador fue llamado por Costas y Jaume Cuéllar, del Barcelona Atletic, de España.

Entre los futbolistas llamados por Bolivia destacan los metas, Carlos Lampe, del Bolívar; Guillermo Viscarra, del The Strongest, y Braulio Uraezaña, del Blooming.

La FBF informó que los 27 jugadores trabajarán en La Paz desde el domingo 8 de octubre y se prevé que los ocho que juegan en el exterior convocados se unan a los entrenamientos el 9 de octubre. El equipo, en las primeras dos jornadas, no suma puntos.

Convocados en Bolivia para las Eliminatorias 2026 (fechas 3 y 4)

Porteros: Carlos Lampe (Bolívar), Braulio Uraezaña (Blooming) y Guillermo Viscarra (The Strongest).

Defensas: Diego Medina (Always Ready), Luis Haquín (Deportivo Cali- COL), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Jesús Sagredo (Bolívar), Carlos Roca (The Strongest) y Jairo Quinteros (Bolívar).

Volantes: Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta FC-CHI), Gabriel Villamil (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Miguel Terceros (Santos-BRA), Boris Céspedes (Yverdon Sport-SUI), Moisés Villarroel (Águilas Doradas-COL), Rodrigo Ramallo (Aurora) y Jaime Arrascaita (The Strongest).

Delanteros: Marcelo Martins ( Independiente del Valle-EC), Víctor Ábrego (U. de Vinto), Jaume Cuéllar (Barcelona Atletic), Henry Vaca ( Maccabi Bnei Reineh-ISR), Bruno Miranda (Royal Pari), Lucas Chaves (Bolívar) y Jeyson Chura (The Strongest). (EFE)

