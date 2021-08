Concacaf and FIFA confirm schedule for region’s Final Round of World Cup Qualifying

Details:https://t.co/WudQ9GSa8Y



Concacaf y FIFA confirman calendario para la Ronda Final de la Clasificatoria de la región a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

Detalles:https://t.co/nKe7rNbvs5 pic.twitter.com/nRggQIdr7W