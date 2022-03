Perú marcha en el quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: EFE

Días decisivos. Se vienen las dos últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica y son varios los conjuntos que aún pelean su clasificación al Mundial que se jugará a fines de año.

Este viernes, Conmebol confirmó los días y horarios correspondientes a las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Qatar 2022. Todos los partidos se jugarán en simultáneo, por lo que no habrá que esperar para conocer a los representantes de la región a la próxima cita mundialista.

La jornada 17 se llevará a cabo el próximo jueves 24 de marzo y está pactada a jugarse a las 6:30 p.m. horario peruano. En esta fecha de las Eliminatorias, la Selección Peruana visitará a Uruguay en la ciudad de Montevideo.

Programación fechas 17 y 18 de Eliminatorias Qatar 2022

¡Así se jugará la doble fecha en marzo! 🤩🔜



Se definen los últimos boletos de las mejores Eliminatorias del mundo rumbo a Catar 2022. ¡Puede pasar de todo! 🔥



🗓 Días y horarios confirmados para las jornadas 17 y 18#EliminatoriasSudamericanas

Además, ese día jugarán Colombia ante Bolivia en Barranquilla, Brasil frente a Chile en Rio de Janeiro, Paraguay contra Ecuador en Asunción y Argentina vs. Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Posteriormente, el martes 29 de marzo, se desarrollará la última fecha de este apasionante campeonato previo al Mundial.

Así, Perú recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. De obtener un resultado positivo ante los charrúas y otro ante la albirroja, podría poner su nombre de manera directa en el Mundial Qatar 2022.

Este choque será a las 6:30 p.m. hora peruana y en el mismo horario se enfrentarán Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil, Chile vs. Uruguay y Ecuador vs. Argentina.

En la tabla de posiciones, la blanquirroja marcha en el quinto lugar con 21 puntos, lugar que le da el boleto al repechaje.

Los únicos clasificados de Conmebol son Brasil y Argentina, los cuales esperan tranquilos a sus acompañantes en Sudamérica.

