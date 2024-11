¡Bombazo y gol! El joven Telasco Segovia de Venezuela anotó un golazo ante Brasil [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela aprovechó su oportunidad y colocó el 1-1 ante Brasil en el amanecer del segundo tiempo del partido correspondiente a la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. Raphinha abrió la cuenta, pero la 'vinotinto' igualó las acciones para desatar la celebración de sus hinchas en el Estadio Monumental de Maturín.

A Venezuela le costó triangular sin Yeferson Soteldo -suspendido por acumulación de amarillas- y armar jugadas rápidas para generar opciones de gol. Las pocas que tuvo, como el regalo de Ederson tras una mala salida y una jugada a pie de arco, no las aprovechó Salomón Rondón.



Sin embargo, el arranque del segundo tiempo fue para la 'Vinotinto' cuando Telasco Segovia -recién ingresado- anotó un golazo al minuto 46, luego de una jugada sorpresiva de dos toques por la banda.



Tras este fallo, Venezuela recuperó el ánimo, pero no pudo irse arriba, al igual que Brasil, que no aprovechó la ventaja numérica tras la expulsión de Alexander González.



Con el empate, Venezuela llegó a los 12 puntos, mientras que Brasil tiene 17.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El golazo de Venezuela en las Eliminatorias. | Fuente: Movistar Deportes

Venezuela vs Brasil: así arrancaron en duelo de Eliminatorias

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel, Miguel Navarro; José Martínez, Yangel Herrera; Jhon Murillo, Jefferson Savarino, Eduard Bello; Salomón Rondón.

Brasil: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Abner; Bruno Guimaraes, Gerson; Savinho, Raphinha, Vinicius Jr.; Igor Jesus.

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026