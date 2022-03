DT de Italia, Roberto Mancini. | Fuente: AFP

Italia volvió a quedarse sin Mundial. Si en Rusia perdió en la repesca ante Suecia, este jueves cayó sorpresivamente por el mínimo marcador ante Macedonia del Norte que se quedó a un paso de clasificar a Qatar 2022.

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, confesó es su "mayor decepción" y aseguró que esta derrota ante Macedonia del Norte (0-1), "ha sucedido algo increíble".



"Así como julio fue lo mejor que me pasó a nivel personal (ganar la Euro 2020), esto es la mayor decepción. Esta noche ha ocurrido algo increíble. No deberíamos haber estado ahí, hicimos todo lo posible para ganar el partido, pero algunos partidos son así...", declaró el técnico a Rai.



"El gol en el minuto 90 parece que fue a propósito. No sé qué decir. Lo siento mucho por los jugadores", añadió.

El futuro de Mancini



Ahora, tras el fracaso de no llevar a la actual campeona de Europa al Mundial y caer ante Macedonia del Norte, el futuro de Mancini al mando del combinado nacional está en tela de juicio. "La decepción es demasiado grande para hablar de mi futuro. Sin embargo, estoy seguro de que el equipo tiene uno muy grande".



De las últimas cuatro ediciones, la tetracampeona del mundo ha fallado a tres de ellas (2010, 2018 y 2022). Solo acudió en 2014.

