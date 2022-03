Italia se quedó sin Mundial: "Yo hubiera llevado a Balotelli", dijo la madre del técnico Mancini | Fuente: Twitter / AFP

La Selección de Italia no irá a Qatar 2022 tras perder 1-0 ante Macedonia del Norte en la repesca para el Mundial. Eso generó un gran malestar en el hincha porque es la segunda cita mundialista a la que no va la 'azurri'.

Ante esto, Marianna Puolo, madre de Roberto Mancini, se animó a opinar respecto a la eliminación de la selección dirigida por su hijo, y sobre todo de los jugadores ausentes y que debió llamar el DT: entre ellos Mario Balotelli.

Las opiniones de la madre de Roberto Mancini

Marianna Puolo, en una entrevista en Radiouno, se refirió al partido ante Macedonia y destacó que tuvieron el control del juego, sin embargo, no hubo contundencia en la ofensiva: “Pudo ir mejor, pero esto es el fútbol, una vez te va bien y otra mal. Mantuvimos el control del juego, pero el ataque no fue bueno”.

Por otro lado, Marianna Puolo señaló que errores como el cometido por Jorginho también costó para la clasificación, asimismo, reveló que es la mayor decepción de Roberto Mancini: “¿Me preguntas si es la mayor decepción de Roberto? Sí, porque siempre lo ha hecho bien. Lo escuché esta mañana. El ambiente era el que era, no se lo esperaba. Lamentablemente errores como el de Jorginho nos costaron, no quiero poner el dedo en la llaga porque seguro que no lo hizo a propósito, pero si fallas tres penaltis”.

“Yo habría llamado a Balotelli”

Por otro lado, Marianna Puolo se animó a contar qué hubiera hecho ella si hubiera tomado el lugar del DT Mancini, e incluso, destacó que hubiera convocado a Mario Balotelli para reforzar el ataque de la selección italiana: “¿Qué habría hecho yo en el lugar de Roberto? Yo habría llamado a Balotelli como jugador, porque tiene una fuerza física increíble y nadie puede pararle delante de la portería. Pero mi hijo ciertamente no necesita consejos. Macedonia sólo hizo un disparo, tal vez Donnarumma podría haber llegado, pero ahora es inútil hablar de ello. Este grupo no ha perdido la magia de la Eurocopa, pero quizás alguien tenía miedo de cometer errores. Ayer los que más celebraron fueron los ingleses...".