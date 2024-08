Jorge Fossati sobre las caras nuevas en la Selección: "Todos tienen las cualidades para estar en el plantel"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, habló sobre las caras nuevas de la Bicolor de cara a los partidos con Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, indicó que todos "tienen las cualidades" para estar en la selección. Además, indicó que los llamados también se deben a que hay varios jugadores que se encuentran en capilla.

"Tienen las cualidades para estar en el plantel de la selección. Si hablamos de Yordy (Reyna) y de (Santiago) Ormeño, son viejos conocidos en la selección. Tienen las cualidades para estar acá, de acuerdo a las necesidades del momento y de acuerdo al momento individual de cada uno", indicó en un primer instante.

"Hay siete jugadores de esta lista, el octavo Paolo Guerrero, que su situación no le permite estar ahora, están en capilla y puede que no estén en el partido con Ecuador, y no puedo esperar hasta el partido con Colombia buscar soluciones", complementó.

Jorge Fossati habló sobre las nuevas caras en la Selección Peruana. | Fuente: RPP

Jorge Fossati no quiso hablar de los no convocados

Luego, el técnico de la Selección Peruana no quiso pronunciarse sobre aquellos jugadores que no fueron convocados y defendió a aquellos que sí llamó, aduciendo que "nunca habrá" una lista que sea "aceptada" por todos.

"De los que no están acá, no voy a responder uno por uno. Hablé de los casos específicos porque son especiales, pues están sin equipo, pero de los que están en actividad, normal. Los que están acá los he preferido por otros que también están considerados", dijo en un inicio.

"Nunca habrá una lista que tenga unanimidad, de aceptación (...) Sin dar nombres, ninguno juega de volante central ni de centro delantero. Entonces, por qué está esto o está otro, porque en cada posición no puedo tener 14. Siete de las amarillas son de dos volantes", finalizó.