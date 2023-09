Lionel Messi no jugará: Argentina sufre gran baja para duelo ante Bolivia en La Paz

Lionel Messi no solo no será titular, sino tampoco no estará en la banda de suplentes. Y es se confirmó que el siete veces ganador del Balón de Oro no fue considerado en la lista de jugadores disponibles de Argentina para el choque ante Bolivia, correspondiente a la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas.

A través de las redes de la 'Albiceleste', se informó que Messi no será utilizado por el seleccionador Lionel Scaloni que prefiere no arriesgar a su capitán, que acabó con molestias físicas luego del choque ante Ecuador en Buenos Aires.

Pese a ello, el '10' del Inter de Miami decidió viajar con sus compañeros a la capital boliviana, pero finalmente su inclusión entre los convocados fue descartada.

Noticia en desarrollo...

