Richarlison continúa provocando a Argentina. | Fuente: AFP

Richarlison no jugó la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 tras no ser liberado por el Everton, pero eso no fue impdimento para que el atacante brasileño destaque el triunfo de Brasil ante la Selección Peruana en el Arena Pernambuco.

A través de su cuenta de Instagram, Richarlison continuó con sus provocaciones a Argentina y publicó una imagen de la tabla de posiciones de las Eliminatorias, en la que Brasil es firme líder de la competencia con 24 puntos tras ocho triunfos consecutivos.

"Se busca, je, je, je", fue el irónico comentario del atacante brasileño que ya tuvo enfrentamientos en redes sociales contra el chileno Arturo Vidal, quien lo calificó de "payaso".

En otro momento, Richarlison publicó una foto de él durante el duelo entre Perú vs. Brasil de la semifinal de la Copa América. "Cuándo tuve un rival a la altura en América del Sur", escribió.

Mensaje a Messi

Lionel Messi pasó nuevamente a la historia al anotar un triplete ante Bolivia en Buenos Aires lo cual logró que supere al legendario brasileño Pelé como goleador histórico de las selecciones sudamericanas.

Pese a ello, Richarlison minimizó la gran marca de Messi y colocó que "el mejor del mundo es brasileño" en una foto de celebración de Neymar contra Perú. A eso se suma que destacó en una imagen que Brasil tiene cinco Mundiales.

Seguramente no tardará la respuesta desde la Albiceleste para Richarlison, quien ya tuvo un 'duelo' en redes sociales con Rodrigo De Paul.





