Guía TV, México vs Estados Unidos: dónde ver el partido por Eliminatorias Concacaf. | Fuente: @goldcup

México vs. Estados Unidos EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este viernes 12 de noviembre en el TQL Stadium de Cincinnati (Ohio) por la fecha 7 del octagonal final de Eliminatorias Concacaf Qatar 2022.

El partido entre la Selección de México y su par de Estados Unidos está programado para que empiece a las 9:10 p.m. hora peruana y 8:10 p.m. horario mexicano. Será transmitido vía TUDN, Canal 5, Canal 8, Más Visión y Azteca 7.

Con 14 puntos, en cuatro triunfos y dos empates, México supera por tres unidades al irregular combinado estadounidense, que recuperará a su estrella Christian Pulisic (del Chelsea) tras su ausencia por lesión en las fechas de octubre.

México vs. Estados Unidos: a qué hora ver por Eliminatorias Concacaf Qatar 2022

Perú: 9:10 p.m.

Ecuador: 9:10 p.m.

Colombia: 9:10 p.m.

México: 8:10 p.m.

Argentina: 10:10 p.m.

Chile: 10:10 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:10 p.m.

México sale con todo para vencer a Estados Unidos como visitante. | Fuente: @miseleccionmx

Por precaución, el delantero del elenco inglés no saldrá en el once titular frente a la mermada zaga mexicana, que no podrá contar con Néstor Araújo, del Celta de Vigo por sanción.

El técnico Gerardo Martino confiará los galones en defensa al pujante Johan Vásquez (Génova) mientras podría optar en el centro del campo con los veteranos Héctor Herrera (Atlético de Madrid) y Andrés Guardado (Betis).

En ataque, se espera que el 'Tata' ponga en liza a su temible tridente formado por los talentosos Hirving 'Chucky' Lozano (Napoli) y Jesús 'Tecatito' Corona (Porto) y el definidor Raúl Jiménez (Wolverhampton).

Alejado casi un año por una fractura de cráneo, México echó de menos la pólvora de Jiménez en los dos torneos de Concacaf de 2021, en los que la Selección de Estados Unidos desafió su tradicional hegemonía en la región.

En junio, el equipo de las barras y estrellas derrotó 3-2 al 'Tri' en la final de la primera edición de la Liga de Naciones de Concacaf.

Tras festejar dos títulos como la Liga de Naciones y Copa Oro, a la joven selección estadounidense le está costando obtener puntos en las ásperas eliminatorias de Concacaf, en las que ya fracasó para clasificar a Rusia-2018.

Para doblegar a un México con el orgullo herido, Berhalter tendrá a sus órdenes a Christian Pulisic, todavía entre algodones por el esguince de tobillo sufrido con la selección en septiembre.

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha pedido públicamente que cuiden a su delanero, a quien ha usado con cuentagotas en los últimos partidos.

México vs. Estados Unidos: posibles alineaciones

Estados Unidos: Zach Steffen; DeAndre Yedlin, Miles Robinson, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah; Brenden Aaronson, Paul Arriola y Ricardo Pepi.

México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Johan Vásquez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado; Hirving Lozano, Jesús Corona y Raúl Jiménez.

¿Dónde ver el México ante Estados Unidos vía TV por Eliminatorias?

Lo ves por las pantallas de TUDN, Canal 5, Canal 8, Más Visión y Azteca 7. (AFP)

