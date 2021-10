Neymar recordó el duelo con Colombia. | Fuente: EFE

A pocas horas del duelo entre Brasil y Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022, Neymar recordó cuando recibió un rodillazo en la espalda por parte de Camilo Zúñiga en el choque entre la 'Canarinha' y el combinado 'cafetero' en el Mundial de Brasil 2014.

'Ney' dejó el certamen debido a la lesión. “Fue de los peores momentos de mi carrera. Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, de jugar una semifinal, la final... Cuando me hice daño en la espalda, Marcelo intentó ayudarme a levantarme pero no podía, intentaba mover las piernas pero no podía, no tenía fuerzas para levantarme. Decía: ‘No puedo, no siento nada’. Y me llevaron a la enfermería”, sostuvo en entrevista con DAZN.



La estrella de París Saint Germain (PSG) afirmó que cuando dejó la cancha el doctor le dijo que estuvo cerca de no volver a caminar.

“Quedaban 2 minutos para acabar, y allí en la enfermería del estadio recuerdo que tenía la pierna doblada y los médicos me la estiraron. Sentí una descarga. No podía mover los pies y me puse a llorar desesperadamente. Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo: ‘Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres?’. Yo le dije: ‘dame la mala’. Dijo: ‘Que estás fuera del Mundial’. Ya llorando le pregunté: ‘¿Y cuál es la buena entonces?’. Y dijo: ‘Que si hubiera sido 2 cm al lado, no volverías a caminar’. Y ahí ya me puse a llorar por tener que dejar el Mundial y porque estaba lesionado”, añadió.

Neymar también señaló que probablemente Qatar 2022 será el último Mundial de su carrera.

¿Cuándo juega Neymar con Brasil?

Neymar será titular este domingo en el choque que Brasil disputará ante Colombia por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. La cita se desarrollará este domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, a partir de las 4 de la tarde (hora peruana).





