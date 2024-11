Paolo Guerrero apuntó que "es posible" que ante Argentina haya sido su último partido con Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No pudo ser para Perú. Paolo Guerrero fue titular en el partido en el que el 'equipo de todos' cayó 1-0 a manos de Argentina en La Bombonera de Buenos Aires por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Luego del cotejo contra la Selección de Argentina, Paolo Guerrero habló brevemente en zona mixta y comentó que el duelo frente a la albiceleste puede ser su último con la camiseta de la bicolor. Actualmente, el 'Depredador' tiene 40 años de edad.

"Es posible, es posible que sí (que sea su último partido oficial con la blanquirroja), pero no soy cobarde. No voy a abandonar el barco y estaré aquí para lo que el 'profe' me pida. Quiero mucho a mi país y a esta camiseta", le dijo Guerrero a América TV.

Perú, con Paolo Guerrero, perdió frente a Argentina

Posteriormente, habló de su presencia en lo que será la jornada doble de marzo en el que el 'equipo de todos' jugará contra Bolivia y Venezuela.

"Yo no sé lo que vaya a pasar el próximo año. Mis compañeros creo que han hecho un gran trabajo y solo tengo agradecimiento a ellos. Sobre mí no sé. Lo di todo. Amo a mi camiseta por más que mi país a veces me haga doler. Amo a mi patria", remarcó.

Más adelante, Paolo Guerrero dio cuenta que el árbitro colombiano Wilmar Roldán condicionó el desempeño de los dirigidos por Jorge Fossati.

"Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona. A nosotros nos empujaban y no cobraba. A Messi lo tocabas con un dedo y le cobraban todo. Te va metiendo y si ves las que tuvieron ellos fueron de pelota parada", dijo.

Al final, añadió que "más allá del gol, creo que no nos crearon muchas ocasiones claras". "Nosotros no nos atrevimos mucho, podríamos haber jugado un poco más. Irse con las manos vacías duele mucho. Todavía tenemos chances de clasificar y a la Selección Peruana no se le puede dar por muerta", apuntó.

