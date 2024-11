Carlos Zambrano tras la derrota ante Argentina: "Estamos al borde de la eliminación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana cayó 1-0 ante Argentina en la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, resultado que lo coloca en el último lugar de la tabla de posiciones y con pocas chances de clasificar a la siguiente Copa del Mundo.

Tras el encuentro, Carlos Zambrano indicó que se vienen dos partidos importantes y que si no se suman los seis puntos, la Bicolor estará -prácticamente-al borde la eliminación.

"Se nos vienen tiempos complicados. Prácticamente esta derrota te pone muy al fondo y es difícil remarla así. Hay que ser optimistas: se nos vienen dos partidos, y si queremos seguir soñando tenemos que sumar los seis puntos, sino no hay otra manera de seguir soñando, pero hoy en día estamos muy incómodos con este resultado", indicó en un primer momento.

"Estamos al borde de la eliminación, pero vamos a seguir luchando. Nos quedan seis partidos y vamos a seguir poniendo la cara sabiendo que se nos vienen críticas", complementó.

El partido con Argentina y el pedido de nuevos jugadores

Por otro lado, Carlos Zambrano dijo que defender los 90 minutos iba a ser complicado, porque jugaban contra la mejor selección del mundo. Además, pidió nuevos jugadores, ya que es momento de que otros jueguen de titular y asuman la responsabilidad.

"Lamentablemente los 90 minutos defendiendo no se va a poder mantener un cero siempre. Intentamos los últimos minutos, pero con poca efectividad", indicó en un inicio.

"Hay que ser realistas, no tenemos más jugadores. Somos los que estamos acá, poniendo la cara (...) Hoy en día Paolo está con 41 y yo con 35. Necesitamos que salgan más jugadores. Lo he dicho muchas veces: me gustaría estar en el banco y que otros compañeros tomen la batuta y asuman responsabilidades", finalizó.

