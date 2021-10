Marc Enoumbá | Fuente: AFP

Este domingo Bolivia se medirá ante Perú en La Paz por la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, hasta el momento, el once titular que pararía el entrenador César Farías frente a la 'blanquirroja' cuenta con la novedad de este año en el elenco boliviano: Marc Enoumba.

El defensor central de 28 años nació en la ciudad de Duala (Camerún) y siempre tuvo como meta llegar a ser futbolista. Sin embargo, cuando viajó a Bélgica para poder abrirse paso como profesional no corrió con buena suerte.

En diálogo con TyC, el futbolista contó que ingresó a la unviersidad y no fue hasta el 2016 que se le dio la oportunidad de jugar en Bolivia y cumplir el sueño de ser futbolista. "La verdad que no tenía idea de lo que era Bolivia. No lo pensé dos veces. Hice toda la documentación para poder viajar", comentó Enoumba.

A sus 23 años fichó por Municipal Tiquipaya, club con el que disputó la Copa Simón Bolívar y en este torneo tuvo una oportunidad que cambió el rumbo de su carrera: "Nos tocó jugar contra Always Ready. Lo ganamos en la idea y vuelta. Luego se me acercó el presidente de Always Ready y me habló de su proyecto. Me dijo que necesitaba jugadores con mis características para poder subir a la liga".

Fue así que en el 2018 firmó con Always Ready y ese mismo año logró el ascenso. Por si fuera poco, pudo campeonar el Torneo Apertura y también disputó la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Ya con cinco años viviendo en Bolivia, finalmente obtuvo la nacionalidad en julio de este año.

Semanas después de su nacionalización, recibió el llamado del seleccionado boliviano para poder disputar la fecha triple de Eliminatorias de setiembre e hizo su debut en el empate por 1-1 ante Colombia en el estadio Hernando de SIles de La Paz. Luego arrancó de titular en la derrota por 2-4 ante Uruguay en Montevideo y no sumó minutos en la caída ante Argentina por 3-0 en Buenos Aires.

Recientemente también tuvo minutos en la derrota por 3-0 ante Ecuador en Guayaquil y, aunque los resultados no lo acompañaron en condición de visitante, sí rescató un punto en su debut jugador de local en altura.

Posible once de Bolivia ante Perú:

Hasta el momento, según informa la prensa boliviana, el once de César Farías iría con Rubén Cordano en el arco, Marc Enoumbá, José Sagredo, Jesús Sagredo y Roberto Carlos Fernández como la línea de cuatro en el fondo. En la volante y ataque complementarían Moisés Villarroel, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca y Rodrigo Ramallo, Carmelo Algarañaz y Marcelo Moreno Martins.





NUESTROS PODCASTS

La vacunación contra la Covid-19 avanza a nivel mundial. El Perú no se ha quedado atrás, pese a que el avance podría acelerarse si más personas aceptaran recibir ambas dosis.