Luis Abram por gol de Marquinhos a Perú: "Sí, lo tengo yo, pero es una cuestión de comunicación"

Perú se quedó con las manos vacías al caer 1-0 ante Brasil en los minutos finales por las Eliminatorias 2026. Quien fue parte del partido como titular fue el defensa central Luis Abram.

Se ha comentado sobre la acción del saque de esquina que le dio la victoria a la Selección de Brasil sobre Perú, un cabezazo de Marquinhos ante la portería de Pedro Gallese. Es así que Abram, previo a su vuelo de regreso a Estados Unidos para reintegrarse al Atlanta United de la MLS, fue consultado sobre la jugada puntual en el área de la blanquirroja.

"Sí, lo tengo yo (marca al zaguero del PSG), pero es una cuestión de comunicación. El que está en la zona tendría que ir con él y yo quedarme", fue lo que le dijo el jugador de la Selección Peruana a Best Cable.

Así fue el gol de Marquinhos ante Perú en Lima

Así fue el gol de Marquinhos contra la Selección Peruana. | Fuente: Movistar Deportes

Además, el exfutbolista de Sporting Cristal dijo que la jugada será difícil de olvidar porque estaban cerca de lograr un buen punto contra la 'Canarinha'.

"Duele mucho, pero esto recién empieza. Es un camino largo. Todavía sigue, no te deja dormir. Ya está y solo queda pensar en los próximos rivales", remarcó.

Por otra parte, resumió lo que vio de sus compañeros en Perú en la fecha doble ante Paraguay y Brasil. Se va con la frente en alto y con confianza que ante Chile y Argentina vendrán buenos resultados.

"Me voy tranquilo por lo que hizo el equipo de visita y aquí en casa. Es el camino a seguir y me voy tranquilo en ese sentido. No hay que buscar culpables. Si perdemos, perdemos todos", sostuvo.

Los próximos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026

Visitará a Chile el próximo jueves 12 de octubre, a partir de las 8:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental David Arellano, en Santiago.

El último enfrentamiento entre las señaladas escuadras se dio en Lima durante el 2021, por el proceso clasificatorio a Qatar 2022 y donde Perú se impuso 2-0 con los goles de Sergio Peña y Christian Cueva.

Cinco días después, el martes 17 de octubre, la 'bicolor' medirá fuerzas ante el campeón del mundo Argentina, quien sigue contando con Lionel Messi. Dicho compromiso será el segundo de los dirigidos por Reynoso en condición de local.

