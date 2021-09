Ricardo Gareca durante el partido entre Perú y Brasil, por la fecha 10 de las Eliminatorias. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

Perú no pudo cerrar la fecha triple de la mejor manera y cayó 2-0 de visita ante Brasil, en Recife. De esta manera, el equipo blanquirrojo se mantiene en el puesto siete con ocho unidades, a cinco de Colombia, que se ubica en zona de repechaje.

Tras el encuentro, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se refirió no solo a los temas futbolísticos dentro de la cancha, sino también a algunos aspector extradeportivos que, considera, afectan en estas instancias de la competencia.

"Estamos en máximo nivel, se están definiendo cosas. Domar a un equipo como Brasil (que llega) con siete días de descanso, mientras nosotros con un partido jugado entre semana, con seis horas de vuelo, más al calor...", dijo.

"El primer gol quisiera verlo detenidamente. Desde el ángulo en el que estaba, para mí, fue clara infracción (de Neymar a Santamaría). Tengo que ver varias cosas que sucedieron dentro del juego y también afuera. Que dos potencias como Argentina y Brasil tengan posibilidad de descanso cuando se definen las Eliminatorias, son cosas que hay que contemplar, analizar", agregó el entrenador.

Pero no quedó ahí. El DT argentino hizo énfasis en la desigualdad de condiciones que la suspensión del Brasil vs. Argentina, programado para el domingo pasado, generó. "Más allá de errores, estoy conforme con los muchachos. Hicieron lo que pudieron ante una potencia como Brasil. La opinión que puedo verter es aceptar la derrota sin dejar de reconocer que es muy difícil en este tramo de Eliminatortias si no se contempla una paridad en este tipo de situación", aclaró.

Tema defensivo

Respecto a las equivocaciones de la Selección Peruana, el 'Tigre' no quiso hacer énfasis. Eso sí, fue claro en reconocer el alto nivel de la Selección de Brasil.

"Sobre los errores no me voy a expresar mucho porque no tengo mucho que expresar, más allá de la superioridad de Brasil que se manifestó en resultado y también en el desarrollo. Lo que puedo decir es que fuimos superados más allá de los errores", mencionó.

Respecto a la zaga central, descartó que le preocupe el no encontrar a una dupla idónea. "Perú está tratando de buscar esa solidez. En dos partidos la hemos conseguido, hoy no pudimos, lamentablemente. Estamos en esa búsqueda permanentemente de poder, cada vez, afianzarnos más", finalizó.

