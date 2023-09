Históricos de Chile volverían a La Roja para enfrentar a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección de Chile sumó apenas un punto en sus dos primeros encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Estos resultados han generado una enorme crítica en la hinchada sureña, quienes -incluso- han pedido la salida de Eduardo Berizzo en caso no sume ante Perú y Venezuela.

Por ello, el técnico argentino ha tomado una importante decisión: reservar a jugadores de la denominada 'Generación Dorada'.

La Roja tendría ante Perú a jugadores de la Generación Dorada

La 'Generación Dorada' no solo ha entrado a la historia del fútbol sudamericano, sino también del balompié mundial.

El equipo, que tuvo como estandartes a Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo, alcanzó dos títulos internacionales (Copa América 2015 y Copa América 2016). Sin embargo, entró en un hoyo del cual no ha podido salir. De hecho, su ausencia en los mundiales del 2018 y 2022 ha desencadenado una serie de críticas a los jugadores y muchos han pedido un verdadero cambio generacional.

Y si bien han salido nuevos futbolistas, estos no se comparan con los de la 'Generación Dorada'. Eduardo Berizzo, ante la necesidad de resultados, ha tomado la decisión de separar a algunos jugadores históricos.

De acuerdo con información proporcionada por DSports, y replicada en RedGol, Emol y Deportes13, el técnico de la Selección de Chile ha enviado cartas de separación para Claudio Bravo y Mauricio Isla.

Claudio Bravo volvería a La Roja

La reserva de Claudio Bravo no sorprende. De hecho, estuvo en la prelista para los partidos ante Uruguay y Colombia. Sin embargo, no fue convocado para dichos encuentros. Pero, ante la presión por sumar puntos, sumado a que se recuperó de una lesión, estaría ante Perú y Venezuela, aunque no se asegura su titularidad.

Y lo de Mauricio Isla se caía de maduro. El lateral viene atravesando un buen momento en Independiente, situación distinta a la que vivía cuando dejó La Roja, hace poco más de un año.

"Cuando uno pasa por un momento complicado es difícil aportar, entonces hay que buscar eso y seguro que voy a volver, así que no hay problema", indicó en su momento Mauricio Isla.

