Gianluca Lapadula le responde a Arturo Vidal tras decir que partido con Perú será una guerra: "Acá lo esperamos"

La Selección Peruana recibirá a Chile en el Estadio Monumental por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas con miras al Mundial 2026.

En la previa, Arturo Vidal, quien fue convocado a última hora por Ricardo Gareca en La Roja, aseguró que el encuentro ante la Bicolor será una guerra.

Ante esto, Gianluca Lapadula, delantero del Cagliari, le respondió asegurando que el equipo se está entrenando de la mejor manera y que lo "están esperando".

"He leído algo. Es un partido muy importante. Es un clásico, entonces, sabemos lo que es. Lo que le puede decir es que acá lo esperamos, sin problemas. Nos estamos entrenando y preparando el partido de la mejor manera y será un buen partido", indicó en un primer momento.

"Cada jugador tiene su propia manera de ver el fútbol, yo la respeto. Pero, de verdad, acá lo esperamos y nada más", complementó.

Gianluca Lapadula y el cambio de estadio para enfrentar a Chile

Por otro lado, Gianluca Lapadula se refirió al cambio de sede para el encuentro con Chile. El delantero aseguró que aún no entiende por qué no se juega en el Nacional, pero igual harán respetar la casa en el Monumental.

"Todavía no comprendo por qué no jugamos en el Nacional, pero jugamos en un gran estadio como este de aquí. Hay que hacer respetar la localía. He leído que estará lleno. Es algo muy importante para nosotros y nada, jugamos en casa", indicó.

Por último, el atacante se refirió al enfrentamiento con Ricardo Gareca. Según dijo, tiene un gran cariño para el técnico argentino, pero los sentimientos se dejan fuera del campo.

"Sin duda, al profe le tengo un gran cariño a él y a todo el comando técnico, pero eso se deja fuera de la cancha. Sabemos que es un partido importante para todo, para los dos, entonces, los sentimientos se dejan fuera del campo. Me hace placer ver al profe, pero nada más", enfatizó.

