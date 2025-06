Perú vs Ecuador en vivo: ¿Dónde escuchar en directo el partido por la fecha 16 de Eliminatorias 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs Ecuador en vivo se enfrentan en un duelo de vida o muerte en la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. La ‘Bicolor’ -que depende de otros resultados- no tiene margen de error en su lucha por seguir con chances para pelear el cupo al repechaje en las clasificatorias sudamericanas. ¿Dónde escuchar en directo el partido? No te pierdas todos los detalles de la transmisión con RPP.

► Perú vs Ecuador en vivo: sigue EN DIRECTO transmisión del partido en Lima por fecha 16 Eliminatorias 2026

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Ecuador en vivo por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs Ecuador se disputará este martes 10 de junio por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el Estadio Nacional de Lima. El choque va desde las 8:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana).

¿A qué hora juegan Perú vs Ecuador en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú, el partido Perú vs Ecuador inicia las 8:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Venezuela vs Perú inicia a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 10:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 10:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 10:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 10:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 10:30 p.m.

En España, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 3:30 a.m. (del miércoles 11 de junio)

En Italia, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 3:30 a.m. (del miércoles 11 de junio)

En Francia, el partido Perú vs Ecuador inicia a las 3:30 a.m. (del miércoles 11 de junio)

¿Dónde escuchar el Perú vs Ecuador en directo en todo el país?

Si no te quieres perder la transmisión del partido Perú vs Ecuador desde la radio de tu celular o de tu vehículo, podrás hacerlo escuchando RPP Noticias, la radio oficial de los partidos de la selección peruana. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Conoce todas las estaciones de RPP a nivel nacional para seguir el partido de las Eliminatorias 2026.

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

¿Dónde escuchar el Perú vs Ecuador en vivo y en directo en web o aplicaciones?

AudioPlayer es una app gratuita del Grupo RPP que permite escuchar radio en vivo y podcasts desde tu celular, por lo cual también puedes seguir la transmisión de los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias sudamericanas. Así, el Perú vs Ecuador podrá ser sintonizado a través de este medio.

¿Dónde ver transmisión Perú vs Ecuador en vivo y en directo?

Por su parte el Perú vs Ecuador será transmitido a nivel nacional por TV en señal abierta vía América TV y ATV, mientras que también podrá ser visto a través de Movistar Deportes. De otro lado, todas las incidencias las encontrarás directo en directo en la página web de RPP.pe.

Perú vs Ecuador: alineaciones confirmadas

XI de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, André Carrillo, Edison Flores; Andy Polo, Kevin Quevedo; Paolo Guerrero (c).

XI de Ecuador: por confirmar