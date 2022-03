Villasanti: "A Paraguay le tocará ser juez ante Perú" | Fuente: Liga 1

Este martes la Selección Peruana se medirá ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, previo al duelo, Mario Villasanti, ex arquero y actual Director Adjunto de Selecciones Juveniles de Paraguay, se refirió a este importante y decisivo encuentro.

"Perú está con chances y depende de sí mismo, el partido que le tocó jugar a Paraguay acá ante Ecuador me pareció bastante bueno, caras nuevas, muchos jóvenes, creo que se está abriendo un nuevo proceso con respecto al recambio de cara a las próximas Clasificatorias y a la Copa América que se viene", afirmó Villasanti en Radio Ovación.

Asimismo, el ex golero que tuvo paso por Cienciano y Ayacucho FC también agregó: "Creo que va a cambiar en nombres pero no en lo que pretende el entrenador. Paraguay no se juega nada, sí en el aspecto de la jerarquía, en representar a la Selección y buscará plantear lo mismo que ante Ecuador".

En tanto a su cercanía con la 'blanquirroja', sostuvo: "Es un nuevo proceso que estoy viviendo tras retirarme del fútbol pero contento por estar ligado a lo que tanto amo. Se vive con mucha expectativa de lo que va a pasar mañana, estuve mucho tiempo en Perú, estoy nacionalizado y creo que será un lindo encuentro, seremos jueces de lo que pueda pasar mañana".