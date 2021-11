Lionel Scaloni destacó el nivel de competitividad de Perú frente a otras selecciones | Fuente: AFP

Este martes Argentina se medirá ante Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, previo al duelo, Lionel Scaloni, entrenador del cuadro albiceleste, brindó una conferencia de prensa en la que habló del nivel de competitividad de las selecciones sudamericanas.

"Nuestra seleccción se puede medir con Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú. No creo que sean inferiores. No tengo ninguna duda. Es verdad que las selecciones sudamericanas no han llegado a instancias finales, pero siempre llegan a cuartos o a semis y le ponen las cosas muy difíciles a los europeos”, indicó Scaloni.

En la misma línea, en entrenador argentino puso de ejemplo al cuadro 'blanquirrojo' en su pasada participación en el Mundial Rusia 2018: "Siempre pongo de ejemplo que Francia fue campeona del mundo y solo le ganó 1-0 a Perú en la fase de grupos. Fue ahí, con lo justo. Es por ello que medida son todas aquellas selecciones con la que nosotros jugamos".

Como se recuerda, Argentina se medirá ante Brasil este martes 16 de noviembre a partir de las 6:30 pm (hora peruana) en el Estadio San Juan del Bicentenario de Argentina por la fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

