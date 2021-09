Paolo Guerrero habló previo al Perú contra Venezuela por Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: AFP

Paolo Guerrero jugó todo el partido que Perú empató 1-1 contra Uruguay el último jueves por las Eliminatorias Qatar 2022. Para este domingo contra Venezuela, el 'Depredador' apunta a tener minutos nuevamente.

Este sábado y en conversación con Fútbol como cancha de RPP Noticias, Paolo Guerrero comentó la previa del Perú ante Venezuela en el Estadio Nacional por la sexta fecha. El popular 'Depredador' fue consultado sobre retomar el buen juego, que lo hizo pieza clave en la blanquirroja.

"No he tenido la continuidad de estar jugando 90 minutos con mi equipo (Internacional), pero me siento bien. Obvio que necesito mejorar para llegar a mi nivel. Hay que trabajar. Físicamente ando en condiciones, más allá de cómo se den los partidos", indicó Guerrero.

Guerrero calienta el Perú vs. Venezuela en Lima

Paolo Guerrero no tiene goles en lo que va de las Eliminatorias. | Fuente: AFP

Asimismo, dio cuenta de cómo se vio en el campo de juego frente a los charrúas, en donde no tuvo jugadas para anotar de cara al arco rival.

"Espero mejorar. Ante Uruguay me faltó mucho más. El tiempo que estuve fuera de las cosas hace que me cueste. Todo era automático y necesito recuperar eso", añadió.

Por otra parte, el delantero de la Selección Peruana respondió sobre alinear junto a Gianluca Lapadula, quien destacó en la última edición de la Copa América.

"Es un buen chico. Se adaptó bien a la selección, ellos lo recibieron muy bien y estamos felices con la incorporación de él. Yo me adapto a todas las situaciones, lo que decide el profesor es para el bien del equipo", manifestó.

La blanquirroja marcha en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con cinco puntos, solo por encima de Bolivia que cuenta con cuatro unidades.

