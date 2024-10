¿Se mantiene en el puesto? Ricardo Gareca y la respuesta del presidente de la federación chilena

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chile, de la mano de Ricardo Gareca, sigue en crisis debido a que viene de perder 2-1 ante Brasil en Santiago y solo tiene 5 puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Tras el cotejo en el Estadio Nacional de Santiago, Ricardo Gareca manifestó: "de ninguna manera me bajo de la chance del Mundial. Soy consciente que perder me aleja porque me obliga a ganar más partidos, pero sigo con fe en la Selección de Chile. No cambio el discurso".

Ahora, un día después de la caída en casa, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tomaron la palabra. El que habló fue su presidente Pablo Milad, quien fue consultado por el momento del equipo y el de Gareca específicamente.

Ricardo Gareca está en la cuerda floja en Chile

"Nosotros trajimos al mejor técnico que había en el mercado, con experiencia internacional. Queríamos que viniera, aunque lamentablemente no se han dado los resultados", sostuvo en declaraciones que rescata ADN Chile.

Asimismo, el mandamás del fútbol chileno indicó que "vamos a luchar hasta el final habiendo una posibilidad númerica".

Posteriormente, Milad comentó lo que vio en el campo de juego de parte de los dirigidos por Ricardo Gareca, quienes se adelantaron a los 2 minutos por medio de Eduardo Vargas, pero que luego fueron vencidos con los goles de Igor Jesus y Luiz Henrique.

"Mostraron un gran nivel y eso es bueno pensando en lo que viene. Hay tristeza porque se quería sumar. Teníamos un punto en el bolsillo y no lo logramos", agregó.

¿Qué dijo Ricardo Gareca al perder ante Brasil por las Eliminatorias?

El 'Tigre', con pasado en Universitario y la Selección Peruana (mundialista en 2018), ratificó su intención de llegar a la próxima Copa del Mundo con su equipo.

"Yo tengo fe y quedan puntos. Necesitamos una buena racha. Vamos a estar en esa búsqueda y queda margen. Siento que queda margen y por eso pienso en clasificar. No es un momento para aflojar", remarcó.