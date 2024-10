Ricardo Gareca sobre su continuidad en Chile: "Necesito tranquilizarme y hablar con el comando técnico"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chile vive uno de sus peores momentos en los últimos años. Y es que el combinado de Ricardo Gareca acumula cuatro derrotas consecutivas en las Eliminatorias al Mundial 2026 y ahora viene de caer 4-0 ante Colombia en Barranquilla.

Ricardo Gareca no la pasa nada bien como director técnico de la Selección de Chile y en conferencia de prensa, tras el cotejo contra los 'cafeteros', el ex Universitario y Vélez Sarsfield fue consultado si es que tiene la intención de dejar su cargo en el corto plazo en la 'Roja'.

"No estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar y enfriarme. Hoy por hoy, el proceso es difícil y complicado. Necesito tranquilizarme y hablar con el comando técnico. Los dirigentes también. Hay tiempo. Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, no estoy en posición de manifestarlo. En este momento no miraría mucho a futuro. No puedo ocultar la realidad, pero hay decisiones que no puedo tomar yo. Matemáticamente todavía hay posibilidades, pero con estas actuaciones se complica", dijo Gareca.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Chile y el mal momento que vive Ricardo Gareca

⚽ Terminó el partido y Chile cayó ante Colombia en Barranquilla.



🔜 Próximos partidos: en noviembre, por Eliminatorias, ante Perú y Venezuela.#SomosLaRoja pic.twitter.com/kLDFbOXK9Z — Selección Chilena (@LaRoja) October 15, 2024

Posteriormente, el popular 'Tigre' dio cuenta de lo que vio de parte de sus dirigidos en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

"En caliente es difícil dar una respuesta. Nos superaron en todos los sectores del campo de juego. Nada que objetar. Ahora es difícil darle algo que se vio y evidenció. Una superioridad de Colombia. Nos costó hilvanar jugadas y sostener. Nos duele y en cierta manera, más que eso no puedo decir", dijo.

Luego, Ricardo Gareca contestó en relación a cómo se ha sentido desde que llegaron los cotejos oficiales para Chile en las Eliminatorias Sudamericanas y Copa América.

"Este proceso ha sido bastante traumático por muchas situaciones. Los muchachos en el campo intentan dar todo lo que pueden, aunque sin duda no es un buen momento futbolístico. Arrancamos bien, ilusionamos a todo el mundo (amistosos) y de golpe hubo una baja bastante pronunciada. Los cambios tienen que ver con suspensiones y lesiones que intentamos subsanar", agregó.

¿Se ve capaz Gareca de darle la vuelta a Chile?

Por último, pese al mal momento, tiene fuerzas para salir del fondo de la tabla con su equipo. Chile tiene solo 5 puntos de 30 posibles en la cita premundialista.

"En estos momentos, por ahí, el 80 o 90 % de Chile quiere que me vaya. Hay un porcentaje que me guardo para ver si puedo revertir esta situación. Mientras todo sea futbolístico, la responsabilidad es del comando técnico", finalizó el técnico argentino.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!