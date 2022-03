Selección de Argentina: ¿Qué opina Lionel Scaloni sobre la 'Scaloneta'? | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

Lionel Scaloni solo ha sabido de éxitos desde su llegada, ya que no por nada la Selección de Argentina lleva 30 partidos sin perder y les da a los hinchas argentinos más expectativas de lo que será el Mundial Qatar 2022.

Asimismo, Scaloni logró con Argentina la obtención de la Copa América 2021, algo que no conseguía desde el 1993 y que la albiceleste había perdido en diferentes finales. Ante esta buena racha, en Argentina nació la llamada ‘Scaloneta’, como apoyo al trabajo de Lionel Scaloni. ¿Qué opina el DT argentino respecto a esto?

La opinión de Scaloni sobre la ‘Scaloneta’

Lionel Scaloni se refirió sobre la ‘Scaloneta’ señalando que es un poco incómodo; sin embargo, si a los aficionados argentinos les agrada y une, esto es bienvenido: “Me pone incómodo, pero no puedo hacer mucho. Solo agradecer el cariño de la gente por la Selección y nada más. Si a la gente le gusta, la pasa bien con el equipo y se siente identificada, no voy a parar a no sé cuánta gente… Está bien, pero sí que me pone incómodo la verdad”, dijo.





Selección de Argentina: ¿Qué opina Lionel Scaloni sobre la 'Scaloneta'? | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Asimismo, Lionel Scaloni se mostró orgulloso de que la gente se sienta cercana a la Selección de Argentina, y espera que esto perdure con su equipo y futuros planteles albicelestes: “Me llena de orgullo que la gente se sienta identificada. Después, todo lo que pasa en la cancha, en la calle, me pone incómodo porque no soy de expresar mucho. Pero bueno, el agradecimiento es enorme. Pero lo que se está viviendo, ojalá sea siempre. Porque no he visto Selección que no se brinde, no es que estos chicos se brindan más que otros, ahora se dieron las cosas (...) va mejor, se ganó y se magnifica todo. Pero las anteriores selecciones también y por un pasito no han quedado en la historia”.

Finalmente, pidió a los hinchas argentinos que el apoyo debe ser constante para las futuras selecciones. “La gente tiene que entender que cuando no estemos y estos chicos no estén, los que vengan, serán lo mismo. Jugar con esta camiseta siempre será lo máximo. Ojalá la gente entienda eso, porque esa conexión es básica y te da un plus. Después, gana uno y si pensamos solo en ganar, ahí es donde erramos”, añadió.