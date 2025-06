"Me despidieron": Luciano Spalletti anunció su propia salida como técnico de la Selección de Italia [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Anunció su propia salida. Luciano Spalletti informó que la Federación Italia de Fútbol (FIGC) decidió sacarlo de su cargo como técnico de la selección mayor. En conferencia de prensa, el estratega indicó que el presidente de la entidad le anunció su salida y que el partido ante Moldavia será el último que dirigirá.

"Hablé anoche con el presidente y me comunicó que me relevarán como entrenador de la selección nacional. Yo no tenía intención de renunciar. Hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo, sobre todo cuando no van bien las cosas", indicó en un principio.



"Es un despido. Siempre he interpretado este cargo como un servicio al país y quiero facilitar el futuro de la selección nacional. Creo que es correcto buscar lo mejor y por eso rescindiré mi contrato para no poner trabas", añadió.



Luciano Spalletti y su autocrítica tras su paso por la Selección de Italia

Para Luciano Spalletti, lo más doloroso de su etapa al frente de Italia, que comenzó en agosto de 2023, es el "no haber podido sacar lo mejor de todos los jugadores y no haber expresado mi fútbol".



"Estoy decepcionado conmigo mismo. Y les agradezco (dirigiéndose a los periodistas) la educación que tuvieron al valorar el partido contra Noruega. Fueron demasiado comprensivos", señaló.



Spalletti finalizó su etapa en Italia tras 23 partidos, con 11 victorias, seis empates y seis derrotas. Lo más recordado de su paso por Italia fue la Eurocopa 2024, donde cayó en octavos de final tras un mal torneo.



Entre las posibles opciones asoman Stefano Pioli y Claudio Ranieri, quien recientemente rescató al Roma con un gran tramo final de temporada y siempre dejó abierta la puerta del combinado nacional.

