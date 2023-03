Gianluca Lapadula es el abanderado de la Selección Peruana | Fuente: AFP

Aunque faltan seis meses para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, las diez selecciones sudamericanas quieren aprovechar al máximo las fechas FIFA para continuar su preparación.

La mayoría de representativos sudamericanos jugarán dos amistosos internacionales, con excepción de Brasil, Chile y Paraguay que tan solo tendrán un partido de preparación.

Perú: La Selección Peruana sostendrá dos amistosos internacionales en Europa. En el primer encuentro se enfrentará a Alemania. Luego chocará cn Marruecos en Madrid. Para esta jornada doble, el técnico de la bicolor convocó a 25 jugadores.

Fecha Hora Partido 28/03/2023 2:45 p.m. Alemania vs Perú 28/03/2023 2:30 p.m Marruecos vs Perú

Argentina: El campeón del mundo, con Lionel Messi a la cabeza, jugará dos amistosos en esta jornada FIFA. Primero ante Panamá en el Monumental. Luego chocará con Curazao en Santiago del Estero. El técnico Lionel Scaloni convocó a 36 futbolistas.



Fecha Hora Partido 23/03/2023 7:00 p.m. Argentina vs Panamá 28/03/2023 7:00 p.m Argentina vs Curazao







Brasil: La CBF aún no nombra al reemplazante de Tite, quien renunció tras la participación de la verdeamarela en Qatar 2022. El equipo brasileño está a cargo de Ramón Menezes, quien asumió el cargo interinamente. Para el duelo contra Marruecos, Brasil no contará con el lesionado Neymar. En total, se convocó a 23 jugadores entre jugadores de experiencia como Casemiro y juventud como Rodrygo.





Fecha Hora Partido 25/03/2023 5:00 p.m. Brasil vs Marruecos









Chile: En esta jornada FIFA, la 'Roja' jugará tan solo un partido amistoso. El técnico Eduardo Berizzo convocó a 26 jugadores entre los que destacan Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

Fecha Hora Partido 27/03/2023 7:30 p.m. Chile vs Paraguay









Colombia: el equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo jugará dos partidos amitosos en territorio asiático. Enfrentará a Corea del Sur y Japón. Entre los convocados se encuentran Radamel Falcao,Juanfer Quintero, Rafa Borré entre otros.

Fecha Hora Partido 24/03/2023 6:00 a.m. Corea del Sur vs Colombia

28/03/2023 5:20 a.m Japón vs Colombia





Ecuador: El español Félix Sánchez debutará como técnico de Ecuador en esta jornada doble. La primera lista de Sánchez como seleccionador se había reducido a 20 futbolistas luego de que se confirmase las bajas por lesión del capitán y delantero Enner Valencia, del extremo derecho Gonzalo Plata, del centrocampista Carlos Gruezo y del defensa José Hurtado.

Fecha Hora Partido 24/03/2023 4:00 p.m. Australia vs Ecuador

28/03/2023 3:30 p.m Australia vs Ecuador





Uruguay: La Asociación de Fútbol Uruguayo aún no pronuncia sobre la continuidad de Diego Alonso. Interinamente está al frente del equipo Marcelo Broli, DT de la Sub 20. Para estos cotejos, la celeste no podrá contar con Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo por lesión.

Fecha Hora Partido 24/03/2023 5:30 a.m. Japón vs Uruguay

28/03/2023 6:00 a.m Corea del Sur vs Uruguay







Paraguay: La Albirroja, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, jugará tan solo un amistoso y lo hará de visita en Santiago. El equipo paraguayo sufrió la baja de Derlis González por lesión.

Fecha Hora Partido 27/03/2023 7:30 p.m. Chile vs Paraguay





Venezuela: Tras la partida de José Perkerman, Boca Batista asumió la dirección técnica del equipo y convocó a 29 jugadores entre ellos sobre sale la figura de Salomón Rondón de River.

Fecha Hora Partido 24/03/2023 2:00 p.m. Venezuela vs Arabia Saudí

28/03/2023 2:30 p.m Uzbekistán vs Venezuela

Bolivia: El equipo dirigido por Gustavo Costas realizará una gira por Arabia Saudita para jugar dos amistosos internacionales.

Fecha Hora Partido 24/03/2023 1:00 p.m. Uzbekistán vs Bolivia 28/03/2023 2:00 p.m Arabia Saudí vs Bolivia