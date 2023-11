Uruguay vs. Bolivia: ¿cómo, cuándo y dónde ver el partido por fecha 6 de Eliminatorias 2026?

Uruguay vs. Bolivia se enfrentarán este martes 21 de noviembre por la jornada 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por las señales de Movistar (514 y 794 HD), DSports, AUF TV, Cotas y TIgo Sports. También podrás seguir las incidencias del cotejo EN DIRECTO por RPP.pe

No subestimar y correr incluso más que en la victoria ante Argentina son las claves que identifican Ronald Araújo y Darwin Núñez para sacar el partido ante Bolivia por la jornada 6 de las Eliminatorias Sudamericanas.



"Hicimos un gran partido, ganar de visitante ante un gran equipo, el campeón del mundo, y más como venían muchos partidos sin perder, sin conceder goles, creo que hicimos un gran trabajo y nos trajimos los tres puntos", valoró Araújo.



De cara al partido frente a la Selección de Bolivia, el martes en el Centenario de Montevideo, el defensa del Barcelona indicó que habrá que redoblar el esfuerzo.



"Creo que no tenemos que subestimar, tenemos que ir a implementar nuestro juego, ser más intensos incluso. Para ganar tenemos que correr incluso más que como corrimos contra Argentina", aseveró quien apuntó además que, entendiendo y aplicando lo que pide el entrenador, la Celeste ha venido haciendo "un gran trabajo".



"Estamos trabajando bien, entendemos muy bien lo que nos pide Marcelo y lo estamos llevando adentro de la cancha, eso es importante porque cuando venís a la selección tienes pocos días para entrenar, son 48 horas y ya estás jugando", añadió Araújo.



Núñez puntualizó en tanto que está contento por los resultados del equipo que, aunque perdió con Ecuador y empató con Colombia, logró vencer en encuentros seguidos tanto a Brasil como a Argentina.



Sobre la exigencia de Marcelo Bielsa para su juego, dijo que lo que más le llamó la atención es el pedir "que corra detrás de los centrales".



"La verdad que es una exigencia muy grande para un delantero, estar siempre defendiendo, corriendo atrás los centrales, pero me voy adaptando al juego que quiere Marcelo y lo que me pide trato de aplicarlo", señaló.



💯 𝐔𝐧𝐨 𝐦𝐚́𝐬



Bolivia es el siguiente en la lista y ya estamos trabajando al respecto.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/q67w2kMOyU — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 18, 2023

Uruguay vs. Bolivia: horarios en el mundo

Perú: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:30 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 3:30 p.m.

España: 12:30 a.m. del miércoles 22 de noviembre

¿Dónde ver por TV el Uruguay vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas?

